Eine gefeierte Tradition wurde dieses Jahr wieder aufgenommen – größer und besser nach der Pandemie-Pause – von LG Electronic. Nach Canyons und Wellen zeigte LG dieses Jahr den OLED Horizon, die neueste Ausstellung, die Besucher auf dem riesigen CES-Stand des Unternehmens in Las Vegas willkommen hieß.

Mit 260 flexiblen und rahmenlosen 55-Zoll-Displays demonstrierte die Installation auf der CES 2023 die Bildqualität von LG OLED und die Fähigkeit, OLED Displays in vielen Radien zu biegen. Mit einer Höhe von 6m und einer Breite von 25m zog das Exponat Zehntausende von CES 2023-Besuchern mit Flora und Fauna Content in seinen Bann.

LG OLED Installationen

Seit 2016 sind die OLED-Installationen von LG bei internationalen Großveranstaltungen der Hingucker. Die erste OLED-Installation von LG auf der CES, der LG OLED Tunnel von 2016, hatte eine kuppelförmige Konfiguration und zeigte faszinierende Szenen des Nachthimmels, wofür LG einen Red Dot Award für räumliche Kommunikation erhielt.

Im darauffolgenden Jahr wurde Senses of the Future, ein großformatiges, lichtbasiertes Kunstwerk, das auf der Mailänder Designwoche präsentiert wurde, mit dem Milano Design Award 2017 für die beste Installation ausgezeichnet, womit LG das erste koreanische Unternehmen war, das diese Auszeichnung erhielt, sowie mit dem Red Dot Grand Prix in der Kategorie Spatial Communication.

Der 2019er LG OLED Falls wurde erneut mit dem Red Dot ausgezeichnet. Die LG OLED Wave im Jahr 2020 war die jüngste Installation, die eine atemberaubende Entdeckungsreise darstellte und die Pracht der Natur auf über 200 flachen und gebogenen OLED-Displays zeigte.