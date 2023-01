Auf der CES in Las Vegas präsentierte LG-CEO William Cho den Jahresausblick auf der Veranstaltung „LG World Premiere“. In drei neue Bereiche will das Technologie-Unternehmen 2023 expandieren: EV Charging, Digital Health und Content Services für seine Web-OS-Plattform. Um eigene Lösungen für EV-Charging und Digital Health zu entwickeln, arbeitet LG in seinem nordamerikanischen Innovationszentrum LG Nova mit Start-ups und anderen Partnern zusammen. Um welche Lösungen es sich dabei handeln soll, gab William Cho nicht genauer bekannt. Im Nova-Center forscht LG auch zu Technologien wie KI und 6G.

Des weiteren will LG das Content-Angebot seiner Smart-TV-Plattform Web OS erweitern und baut dafür seine Kooperation mit Paramount aus: Der Streaming Service Paramount Plus wird in Zukunft auf allen LG Smart TVs verfügbar sein. Das Angebot gilt bereits für UK und Irland. Weitere Länder sollen in den kommenden Tagen folgen.

Auch das Automobilgeschäft will LG zunehmend ausbauen. An einem extra Stand für Automobilkunden präsentierte LG Display das besonders dünne P-OLED-Display für Luxusautos. LG bereitet sich zudem auf autonomes Fahren vor: Das Auto soll mit LG-Technologie zukünftig das Verbindungsglied zwischen Arbeit und Zuhause werden. Fahrer sollen am Cockpit Computer ihre Haushaltsgeräte steuern und ihren Arbeitsalltag planen können.