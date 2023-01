Cyberangriffe können Konzerne (Continental) , Infrastrukturbetreiber (Colonial Pipeline in den USA) und Verwaltungen (siehe Potsdam) für Tage und Wochen lahm legen. Der Hack in unternehmenskritische Anwendungen erfolgt am häufigsten über gestohlene Logins und Phishing. Im Jahr 2021 waren laut einer IBM Security Studie aber bereits die vierthäufigste Einbruchmethode Schwachstellen in Third Party Software. Das entspricht 14% aller erfolgreichen Cyberangriffe. Digital Signage CMS und andere kleinere und weniger gesicherte Softwareanwendungen mit kleinen Developerteams stehen besonders im Fokus von Rechtsabteilungen und deren Cyber Security Spezialisten.

Das Risiko von Cyberangriffen ist in den letzten Jahren immens gestiegen, soweit das selbst global-tätige Versicherungsgruppen wie Zurich (invidis Artikel) davor warnen, das Cyberangriffe zukünftig nicht mehr versicherbar sein könnten. Die geopolitische Wetterlage mit Krieg in der Ukraine und einem drohenden Handelskonflikt mit China, steigert noch das Risiko von staatlich finanzierten Cybersecurity-Angriffen.

Digital Signage Anbieter unter Druck

Insbesondere in Nordamerika – USA ist Nummer 1 Ziel von Cyberattacken – steigt der Druck auf Digital Signage Software Anbieter. In den USA tätige europäische Digital Signage Anbietern bestätigen invidis, dass bei Vertragsverhandlungen die Cybersicherheit nicht mehr nur von der IT-Abteilung (u.a. Penetration Tests) geprüft wird, sondern auch von Anwälten der jeweiligen Cybersecurity-Versicherungen.

Versicherer und Kunden stellen hohe Ansprüche an die Sicherheit der Plattform, an IT-Security Prozesse (ISO27001) sowie an den Versicherungsschutz der Digital Signage Software Anbieter. Das Thema isr recht heikel, deshalb konnten wir über die Feiertage auch nur anonym Feedback einsammeln.

Zertifizierung und höhere Versicherungsdeckungssummen

Großkunden in Nordamerika – vereinzelt auch schon in Europa – erwarten von Digital Signage Anbietern weitaus höhere Deckungssummen ihrer Cybersecurity-Versicherungen als in der Vergangenheit. Die Security-Audits der Versicherungen sind äußerst detailliert und sehr zeitintensiv.

Durch Cyberattacken entstehen immense Kosten – große Cyberattacken kommen auf über 400 Mio USD Kosten. Noch vor der Cyberattack-Erkennung, Bereinigung und Aufräumarbeiten trägt „Lost Business“ am meisten zu den Kosten bei.

Digital Signage Software Anbieter und Integratoren mit eigener CMS-Software kommen um IT-Security Zertifizierungen (ISO 27001) und ausreichend Versicherungsschutz nicht mehr aus. Auch wurde die Kompetenz auf Kundenseite und bei Versicherungen stark ausgebaut, es reichen nicht mehr Versprechen von Digital Signage Anbieter sondern Fakten.

Nicht nur Software – auch Betriebssysteme sind gefährdet

Auch globale Anbieter wie Intel, Google mit Chrome OS, Samsung mit Knox oder Brightsign sehen sich gut gerüstet, um Digital Signage auch auf Betriebssystem und Hardware-Ebene sicherer zu machen.