Eine Sonderkampagne zum Holocaust-Gedenktag übernahm am 27. Januar die beiden Mega-Screens in London und Waterloo: den L-förmigen Piccadilly Lights und den runden BFI Imax. „Light the Darkness“ war das Motto des gestreamten Gedenkmoments. Eigentümer Landsec stiftete dafür seine ikonischen Flächen, die beide von Ocean Outdoor vermarktet werden.

Die Piccadilly Lights unterbrach sein Werbeprogramm für 11 Minuten: Erst zeigte der Screen vier Schwarz-Weiß-Porträts von Völkermord-Überlebenden, aufgenommen vom britischen Fotografen und Regisseur Rankin. Die Gesichter gehörten dem Holocaust-Überlebenden John Hajdu sowie Überlebenden der Völkermorde in Kambodscha, Ruanda und Darfur. Es folgten 30 Zeichnungen von 10-jährigen Kindern. Sie alle stellten Menschen dar, die von Verfolgung betroffen waren – wie die iranische Teenagerin Nika Shakarami.

Der BFI Imax in Waterloo färbte sich 60 Minuten lang lila und schloss sich damit mehr als 50 anderen nationalen Wahrzeichen an, darunter dem London Eye, dem Natural History Museum, der Edinburgh Castle und dem Blackpool Tower. Landesweit erschienen die Botschaften auch auf zehn weiteren DooH-Screens von Ocean.

Die Initiative kam vom Holocaust Memorial Day Trust. Geschäftsführerin Olivia Marks-Woldman kommentiert: „Wenn viele der bekanntesten Wahrzeichen und Außendisplays Großbritanniens lila leuchten, während die Menschen im ganzen Land zu Hause Kerzen in ihren Fenstern anzünden, ist das eine ergreifende Erinnerung an die Verantwortung, die wir alle haben, um Hass und Vorurteile zu bekämpfen.“

Ocean Outdoor ist auch Unterstützer der Campaign Against Antisemitism, Großbritanniens erste nationale OoH-Kampagne gegen Antisemitismus.