Endlich Showtime! Mike Blackman durchschneidet das rote Band. König Felipe von Spanien schreitet zur Eröffnung durch die Messehallen. Die Aussteller stehen mit ihren neuen Produkt-Highlights bereit. Parallel gibt es Konferenzen für die Fachbesucher, Keynotes zu Trendthemen und verschiedene Networking-Veranstaltungen. Hier alle Events des Tages.

10:00 Uhr: Eröffnungszeremonie (Südeingang)

Führende Vertreter der ISE, Avixa und Cedia durchschneiden feierlich das rote Band und eröffnen die Hallen.

Keynote

17:15 Uhr: Opening Keynote von BK Johannessen (Conference Suite CC4.1)

Unter dem Titel „All Paths Lead to Real-Time“ (Alle Wege führen zu Echtzeit) hält BK Johannessen von Epic Games die erste Keynote. Bei Epic Games zuständig für die Unreal Engine, wird auf der ISE 2023 erläutern, wie die Spieleindustrie die Erstellung von Content in der Systemintegration vorantreibt.

Konferenzen

10:30 – 17:15 Uhr: Smart Building Conference (Conference Suite CC5.1)

Das diesjährige Motto der Smart Building Conference: „The Best Smart Tech is Yet to Come“ – Die beste Technik liegt noch in der Zukunft. Big Data, KI und digitale Zwillingstechnologie gehören zu den Top-Trends. Auf der Bühne präsentieren werden unter anderem der Berater Erik Ubels, Dan Drogman von Smart Spaces, John Brough von Delta und Matthew Marson von JLL.

10:30 – 18:30 Uhr: Smart Home Technology Conference (Conference Suite CC1)

Der erste Tag der Smart Home Technology Conference, von Cedia organisiert. Elf Talks finden im Laufe des Tages statt, unter anderem „Future Technology Trends“ und „WiFi 6 Next Generation Networks“. Bis Donnerstag treten verschiedene Speaker auf; Tickets gibt es einzeln zu kaufen oder als Bundle für alle Talks mit dem Cedia Pass.

Tech Talks | Raum CC4.1

Die Tech Talks sind kostenlose Sessions mit Tech-Experten auf englisch und spanisch, von Avixa kuratiert.

15:00 – 15:25 Uhr: Creating the ideal experience for the hybrid worker

15:30 – 15:55 Uhr: The Impact of Technology in Museums

16:00 – 16:45 Uhr: Lux Machina & Virtual Production: What’s behind House of The Dragon, The Mandalorian or Bullet Train?

Avixa Xchange Live | 3Q400 – Avixa Xchange Live Booth

Von „Fireside Chats“ bis hin zu „Ask the Expert“ sowie Networking-Veranstaltungen und weiteren Formaten: Avixa Xchange Live ist eine Live-Version zum Mitmachen von Avixa Xchange, der virtuellen Community für die AV-Branche.

11:50 -12:00 Uhr: Welcome to Avixa Xchange Live!

12:00 – 12:45 Uhr: Fireside chat: How Sónar is using technology to rethink the festival experience

13:00 – 13:45 Uhr: Ask the Experts: Where to start with immersive experiences?

15:00 – 15:45 Uhr: Networking with drinks: The Avixa Mixer

16:00 – 16:45 Uhr: AV Meetup: Future Tech – Disruption to adoption