Der König von Spanien, Felipe VI., wird zur Eröffnung der ISE am 31. Januar in die Fira Gran Via Barcelona kommen. Zusammen mit wichtigen Vertretern der AV-Branche und der spanischen Behörden wird er um 11:30 Uhr die Hallen und den IOT Solutions World Congress besuchen.

Auch invidis wird als Teil des offiziellen Pressekorps beim königlichen Rundgang dabei sein. Im ISE-Newsticker halten wir Sie mit Impressionen, Infos und News auf dem Laufenden.