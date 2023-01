+++ 25. Januar 2022 | 13.32 h +++

Neue Öffnungszeiten auf der ISE 2023

Die ISE 2023 hat ihre Öffnungszeiten angepasst. Auf der diesjährigen Weltleitmesse für ProAV und Digital Signage öffnen die Messehallen um 10h und schließen um 18h. Auf Wunsch der Aussteller wurde die Öffnungszeit auf 18 Uhr begrenzt und nicht wie in Spanien üblich später in den Abend hinein. Am Freitag endet die ISE wie üblich bereits um 16h.

+++ 25. Januar 2022 | 13:20 h +++

Euro unter Palmen: Gemeinsame Währung für Südamerika

Lateinamerika ist ein großes Thema auf der ISE in Barcelona. Deshalb werden die aktuelle Entwicklungen zwischen Kolumbien und Argentinien besonders beobachten.

Südamerika soll eine gemeinsame Währung bekommen, starten soll das Projekt mit den beiden größten Wirtschaftszonen des Kontinents: Brasilien und Argentinien. Auch ein Name steht schon für den Euro unter Palmen fest: Sur (Süden). Auch für die Digital Signage Branche wäre eine gemeinsame Währung für Südamerika eine große Entlastung. Bisher fakturieren die meisten Anbieter auf Basis des US-Dollars, dessen Wechselkurs stark gegen südamerikanische Währungen fluktuiert.

invidis hat zu Digital Signage Experten aus Lateinamerika zum Hintergrundgespräch in das Content Studio in Halle 6 eingeladen. Nicht verpassen – am ISE-Freitag um 13 Uhr.

+++ 25. Januar 2022 | 13:17 h +++

NTT DATA eröffnet 20.000 m² Hauptsitz in Barcelona

Immer mehr IT-Unternehmen und Kreativagenturen zieht es in die neue ISE-Heimat Barcelona. Der japanische IT-Dienstleisters NTT Data hat kurz vor der ISE seine neue spanisches Hauptverwaltung in der Mittelmeermetropole eröffnet.

Bis zu 4.000 IT-Experten ziehen in das Green Building. Auf der obersten Etage wurde auch ein großer Showroom und Business Center eingerichtet, mit Blick über die Stadt.

Die Stadt Barcelona und die von der Privatwirtschaft unterstützte Wirtschaftsansiedlungsinitiative Barcelona Partners sind sehr aktiv neue Unternehmen und Arbeitsplätze nach Barcelona und Katalonien zu bringen.

+++ 25. Januar 2022 | 13:00 h +++

Unser ISE-Ticker geht live!

Es ist soweit! Wir starten knapp eine Woche vor Beginn wieder unseren invidis Live-Ticker aus Barcelona. Hier werden wir Sie mehrmals am Tag auf dem Laufenden halten. Immer wieder reinschauen lohnt sich also!