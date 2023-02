ISE 2023 Samsung The Wall hat den Nerv getroffen

Dieses Jahr bildete sich keine große Menschentraube um den Besuchermagneten The Wall – Samsung zeigte auf der ISE 2023 alle Screens im privaten Bereich, vor Kameralinsen verborgen. Deshalb konnte invidis keine eigenen Fotos aufnehmen.

Das Gesicht des Standes war die sogenannte Nachhaltigkeitszone, denn die Koreaner schraubten kräftig am gesamten Produktlebenszyklus. Einige unserer Green Signage-Highlights: ein neuer ressourcensparender Produktionsprozess und eine energieeffiziente High-Brightness-Lösung.

Außerdem berichtete Steven Pollock, Head of PM & Operations CE-Displays, von einer nach wie vor starken Nachfrage nach The Wall. Mittlerweile hat das Produkt eine Eigendynamik entwickelt und ist verstärkt im Corporate-Bereich gefragt.

Die Nachhaltigkeitszone

Die größte Green Signage-Ankündigung, die Samsung auf der diesjährigen ISE machte, ist ein komplett umgekrempelter Produktionsprozess. Die Stabilität in Display-Rückwand und Verpackung soll nicht mehr durch Füllmaterial entstehen, sondern durch Luft-Injektion. Dieses Verfahren reduziert einerseits die benötigten Materialien, andererseits das Gewicht und erleichtert damit den Transport. Mehr dazu will Samsung bald offiziell preisgeben.

Für die Digital Signage-Displays führt Samsung ein neues Gehäusedesign ein, das die Bautiefe um 40 Prozent verringert. Damit erhöht sich die Ladecontainer-Kapazität. Das Harz der hinteren Abdeckung besteht jetzt aus 10 Prozent Post-Consumer-Materialien. Zu den weiteren Green Signage- Innovationen zählt unter anderem eine solarbetriebene Fernbedienung.

Großes Thema am ISE-Stand ist effizientes Remote Management. Eine neue Cloud-Signage-Plattform, die in Kürze vorgestellt wird, soll zusätzliche Energiesparfunktionen bieten: die Überwachung des Stromverbrauchs in Echtzeit, eine Zeitsteuerung der Helligkeitswerte, die Fernanpassung der Helligkeit sowie die automatische Geräteverwaltung. Die neue Plattform soll Samsungs LCD-Signage, LED-Signage sowie B2B-TV-Geräte miteinander vernetzen.

Hohe Helligkeit, geringer Stromverbrauch

Erstmals zeigte Samsung ein Digital Signage-Display mit RGB-Panel, das High Brightness mit geringerem Nit-Wert – und damit geringerem Stromverbrauch – erzielt. Mit der RGB-Technologie ist das Panel nur über das Backlight beleuchtet, statt über das Backlight und die Pixelstruktur. Das Resultat ist ein maximaler Helligkeitswert von „nur“ 3.500 Nits, aber ein höherer Kontrast.

Für den Einsatz an Ladesäulen stellte Samsung das 24-Zoll-Display OH24B vor. Laut Samsung hat sich bereits ein europäischer EV-Charging-Anbieter für das Modell entschieden, der auch in Deutschland einen Rollout plant. Ausschlaggebend war laut Amit Chatterjee, Manager Pre-Sales Solutions, vor allem die SoC-Technologie.

Entwicklung von The Wall

Der Fokus von Samsungs LED-Produktion liegt nach wie vor auf dem Indoor-Premium-Produkt The Wall. Die All-in-One-Lösung, die bereits letztes Jahr gezeigt wurde, hat laut Steven Pollock „den korrekten Nerv getroffen“ und vielen Kunden den Einstieg in den Geschäftsbereich LED erleichtert. Das Produkt habe mittlerweile eine Eigendynamik entwickelt: Während der Vertriebsfokus ursprünglich auf der Automobilbranche sowie Broadcasting- und Control-Room-Anwendungen lag, kommen jetzt etwa 50 Prozent der Kunden aus dem Corporate-Bereich.

Auch setzt Samsung jetzt auf eine eigene Outdoor-LED-Serie, um das gesamte Spektrum der wachsenden LED-Nachfrage abzudecken, die XHB-Serie als All-in-One-Produkt, über die invidis bereits berichtete. Sie wird Ende des ersten Halbjahres 2023 verfügbar sein.