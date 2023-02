„Wir müssen draußen bleiben“ – so ging es vielen ISE-Besuchern, die in diesem Jahr nur sehr wenig von Samsung erleben konnten. Auch wenn die öffentlich präsentierten Green-Signage-Lösungsansätze unter dem Motto „Everyday Sustainability“ eine weithin sichtbare und nicht nur oberflächige Verpflichtung sind, war es doch etwas enttäuschend, weder ein ikonisches Highlight-Showcase wie eine neue The Wall noch das breite Display- und LED-Lösungsangebot der Messeöffentlichkeit zu präsentieren.

Es gab in Barcelona viele Gerüchte zu den Gründen für das Standkonzept, öffentlich äußern wollte sich kein Verantwortlicher. Aber wer die Chance bekam, hinter die Wand zu schauen, konnte viele kleine und große Innovationen entdecken. Leider können wir keine eigenen Fotos veröffentlichen, denn die Aufnahme von Fotos und Videos war dieses Jahr für die Presse verboten. Wir sind somit auf ein paar offizielle Fotos von Samsung angewiesen.

Besserer Kontrast mit weniger Helligkeit

Jenseits des Instore-Mainstreams spielen sonnenlichttaugliche Displays zunehmend eine große Rolle. Insbesondere Deutschland und Skandinavien verzeichnen eine große Nachfrage nach sonnenlichttauglichen Displays. Während in Südeuropa und in Übersee immer mehr LED in Schaufenster installiert werden, sind ultrahelle LED aus optischen und Umwelt-Gründen verpönt. Samsung erneuert im Laufe des Jahres sein Angebot an Highbrightness-Displays mit einer neuen Generation auf Basis von Real-RGB-Panels. Laut Samsung bieten die neuen Schaufenster-Displays bei 3.500 Nits den gleichen Kontrast (=Lesbarkeit) wie 5.000 Nits helle Displays auf Standard-LCD Plattformen. Der wichtigste Effekt: erheblich weniger Stromverbrauch und Wärmeentwicklung.

Nachhaltig mit neuer Samsung Remote Management Software-Plattform

Der heimliche Star der ISE waren eine Vielzahl neuer Digital Signage Remote-Management-Plattformen, die naturgemäß an Messeständen nur schwer zu visualisieren sind. So auch bei Samsung, das Partnern einen ersten Blick auf die neue Cloud-Signage-Plattform ermöglichte. Die moderne Plattform ist laut Marktinformationen eine komplett neuentwickelte und mit vielen Managementfunktionen ausgestattete Softwareplattform (kein CMS-Ersatz), die eine breite Palette an Energiesparfunktionen anbietet.

Zusätzliche Diagnose-Features umfassen die Überwachung des Stromverbrauchs in Echtzeit, eine Zeitsteuerung der Helligkeitswerte, die Fernanpassung der Helligkeit sowie die automatische Geräteverwaltung. Wie Magicinfo unterstützt die neue Plattform alle Samsung LCD-Displays, LED-Signage sowie B2B-TV Geräte. Die neue Plattform soll in Kürze vorgestellt werden und laut invidis-Verständnis die CMS-Integration von Drittanbietern unterstützen.

Keine neue The Wall, aber Outdoor All-in-One

Die neue XHB LED-Serie wurde für den DooH- und Event-/Sport-Bereich entwickelt. Mit seiner maximalen Helligkeit von bis zu 8.000 nit2 ermöglicht das LED-Display auch bei direkter Sonneneinstrahlung gute Bildqualität. Die XHB-Serie ist in vier Varianten erhältlich: P6, P8, P10 und P16. Invidis Bericht. Durch eine angepasste Energieeffizienz konnte auch der Stromverbrauch der XHB-Serie um mehr als 15 Prozent gesenkt werden.

Samsung Kiosk jetzt mit Windows

Auf der ISE 2023 präsentierte Samsung auch den ersten Windows-basierten Samsung Kiosk. Neben dem bestehenden Modell mit Tizen-Betriebssystem ist die Samsung Kiosk-Windows-Version mit dem Betriebssystem Windows 10 IoT Enterprise kompatibel (invidis Bericht).

Samsung Flip Pro kann jetzt extern speichern

Flip Pro ermöglicht dank Smartview Plus und Airplay2 das Teilen von bis zu sechs mobilen Endgeräten gleichzeitig. Inhalte können so gemeinsam übertragen, bearbeitet und analysiert werden. Auch müssen am Touchscreen erstellte Inhalte nicht mehr per Mail verschickt werden, sondern können direkt auf verbundenen Devices gespeichert werden.