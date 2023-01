Dynascan, Hersteller von High-Brightness-Displays, präsentiert dieses Jahr auf der ISE drei verschiedene neue Outdoor-Displays: einen doppelseitigen und einseitigen Kiosk sowie einen Hybrid Kiosk mit Backlit Poster auf der Rückseite. Mit einer Helligkeit von 4.000 Nits zeigen sie klaren Content auch bei direkter Sonnenstrahlung.

Der neue doppelseitige Kiosk DK71DR5 hat ein 75-Zoll-Display und liefert auf beiden Seiten die maximalen Helligkeitswerte. Er lässt sich ganzjährig bei jedem Wetter einsetzten und ist vor Vandalismus geschützt – das bescheinigen eine IP56- sowie eine IK10-Einstufung.

Den Digital-Hybrid-Kiosk bietet Dynascan in der 75-Zoll-Variante DK751DH5 und der 86-Zoll-Variante DK861DH4. Auf der einen Seite ist ein High-Brightness-Display eingebaut, auf der anderen eine Poster-Lightbox. Das Modell ist für Display-Anwendungen wie in Einkaufszentren gedacht: Hier zeigt die eine Seite unbeweglichen Content, wie zum Beispiel einen Wegweiser-Plan. Die andere Seite spielt dynamischen Content auch in direktem Sonnenlicht ab.

Das neue einseitige Modell wird in einer freistehenden 75-Zoll-Größe (DK751LR5) und einer 86-Zoll-Größe (DK861LR4) erhältlich sein. Die Displays lassen sich auf verschiedene Arten montieren und sind nach denselben IP- und IK-Kriterien geschützt.

Für Dynascan war die ISE 2022 und in den Jahren davor eine der wichtigsten Veranstaltungen, um neue Produkte einzuführen und Kunden in der europäischen Region zu treffen. „Die ISE 2022 hat sich sowohl für Dynascan als auch für die Branche als sehr erfolgreich erwiesen, und wir freuen uns darauf, uns wieder in größerem Umfang persönlich zu treffen, wenn mehr Besucher auf die Messe kommen“, sagt Scott Pickus, Marketing Manager bei Dynascan.

Dieses Jahr reist Dynascan mit Vertretern aus Europa, Nordamerika und Asien nach Barcelona. Sie präsentieren am Stand 3B400.