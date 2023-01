Sony gilt als der Erfinder der MicroLED, wurde in den letzten Jahren aber von Samsung The Wall und anderen Anbietern in eine Nischenposition gedrängt. Die neuste MicroLED Premium Display Generation kommt nun in zwei Serien auf den Markt und ist mit 1.700 nits nicht nur besonders leuchtstark sondern auch preislich attraktiv. Die bisherigen CLED-Generation überzeugten immen schon technisch, waren aber zu teuer im Vergleich zu anderen Lösungen am Markt. Die Modelle sind ab Frühjahr erhältlich, werden aber bereits nächste Woche auf der ISE präsentiert.

„Mit der Markteinführung der BH- und CH-Serien wird Crystal LED zugänglicher für Kunden. Das, dank preisbewusste Optionen mit einer ähnlichen erstklassigen Bildqualität, Größe und Verlässlichkeit sowie einer höheren Flexibilität bei der Installation“, sagt Damien Weissenburger, Head of Professional Display & Solutions Europe.

Die BH-Serie zeichnet sich laut Sony durch hohe Helligkeit und breiter Farbskala aus, die CH-Serie durch intensives Schwarz für einen immersiven Effekt. Beide neuen Serien sind mit einem Pixelabstand von 1,2 und 1,5 Millimetern erhältlich. Sie sind für Unternehmens- und retail-Anwendungen entwickelt.

Die Displays der BH-Serie erreichen eine maximale Helligkeit von 1.700 Nits. Die CH-Serie bietet eine Helligkeit von 1.300 Nits und einen Wert für Schwarztöne, mit dem laut Sony nur eines von zehn vergleichbaren LED-Displays von Mitbewerbern mithalten kann. Für eine flüssige Wiedergabe und scharfe Bilder verfügen die Crystal-LED-Screens über einen X1-Bildprozessor.

Mit den LED-Modulen können Kunden die Größe und Auflösung des Displays individuell auswählen. Die BH- und CH-Serie verfügt über eine Beschichtung, die einen großen Betrachtungswinkel erzeugen soll. Die neuen Modelle sind vormontiert und kalibriert. Ein anstehendes Firmware-Update soll bald automatisierte Farbanpassung ermöglichen.

Die neuen Displays sollen sich leichter installieren lassen, daher sind die Gehäuse circa 10 Prozent leichter und 10 Prozent dünner als die der aktuellen Modelle. Sie verwenden zudem einen dedizierten Display-Controller, den ZRCT-300. Die eingebauten Hochleistungs-LED-Chips sollen den Stromverbrauch um ein Viertel senken. Wartungsarbeiten lassen sich von der Vorderseite durchführen.

Die BH-Serie besteht aus den Modellen ZRD-BH12D und ZRD-BH15D, CH-Serie aus ZRD-CH12D und ZRD-CH15D. Sony zeigt sie auf der ISE am Stand 3E400.