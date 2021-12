Sony wird auf der ISE 2022 in Barcelona seine neusten Produkte und Lösungen für den Unternehmenseinsatz, Einzelhandel und das Bildungswesen vorstellen. Die am Stand 3E400 gezeigte Technologien sollen B2B-Kunden ermöglichen auf die durch die Pandemie veränderten Anforderungen gerüstet sind. Fokusmärkte für den AV-Pionier sind die Arbeits-, Lern- oder Einkaufsumgebung.

Zu den Highlights am Sony Stand 3E400 gehören:

Zwei FullHD- und 4K x 2K Crystal LED-Displays der neusten Generation mit atemberaubender Bildqualität, die sich ideal für den Einsatz in der Automobilindustrie, im Einzelhandel, in Firmenlobbys, Ausstellungsräumen und Unterhaltungsumgebungen eignen.

Das Flaggschiff der professionellen UHD-Displays der Bravia Serie, einschließlich der kürzlich vorgestellten 100″ und 32″ Displays

Die neueste Palette an 3LCD-Laserprojektoren (invidis Bericht), darunter die kürzlich angekündigten VPL-FHZ80 und VPL-FHZ85

Die gesamte Palette der TEOS-Arbeitsplatzmanagementlösungen sowie Lösungen für Digital Signage und Konferenzraummanagement

Eine Reihe von Sonys neuen Lösungen für das Bildungswesen, darunter die SRG-Kamera, das Beamforming-Mikrofon und die Edge Analytics-Lösung

„Nach einer gefühlt sehr langen Zeit, in der wir alle nicht in der Lage waren, an beeindruckenden und wichtigen Veranstaltungen wie der ISE 2022 teilzunehmen, ist es großartig, wieder dabei zu sein und den Besuchern, Kunden und Partnern unsere Produkt- und Lösungspalette zu präsentieren“, sagt Damien Weissenburger, Head of Sony Professional Displays and Solutions. „Viele der neuesten Produkte und Lösungen, die wir in den letzten 12 Monaten angekündigt haben, werden zum ersten Mal auf einer so großen Bühne präsentiert. Wir hoffen, dass die Vorführungen des Sony-Angebots bei Unternehmen, Einzelhändlern und Bildungseinrichtungen die Neugierde wecken und die Kreativität anregen werden, um neue Wege des Arbeitens, Lernens und Lebens zu beschreiten. Wir entwickeln ständig neue Wege, um Emotionen zu wecken und Menschen und Marken durch hochwertige Bilder und intelligente kollaborative Lösungen zu verbinden, und wir hoffen, dass Sie diese Vision auf unserem Stand auf der ISE 2022 in allen Farben der Technik sehen werden.“