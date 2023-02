Keynote

17:30 Uhr: Stephen Nuttall vom America’s Cup (Conference Suite CC5.1)

Live-Übertragungen bei Wellengang und Wettbewerb: Die dritte Keynote auf der ISE 2023 wird von Stephen Nuttall gehalten, Head of Television des Segelwettbewerbs America’s Cup.

Konferenzen

10:30 – 14:30 Uhr: Digital Signage Summit (DSS ISE) | Conference Suite CC5.1

Der DSS ISE ist eine C-Level-Konferenz für die Digital Signage-Branche, gemeinsam veranstaltet von invidis und Integrated Systems Events. Unter dem Motto „The Power of Pixels“ präsentieren Digital Signage-Experten, Thoughtleader und führende Anbieter aktuelle Themen: die Rolle von Digital Signage im Omnichannel-Retail, Green Signage und die Zukunft der Branche.

Das detaillierte Programm können Sie hier einsehen.

10:30 – 17:15 Uhr: Smart Building Conference | Conference Suite CC5.1

Vernetzt, energie-effizient und gesund ist das Smart Building. Das diesjährige Motto der Smart Building Conference: „The Best Smart Tech is Yet to Come“ – Die beste Technik liegt noch in der Zukunft. Big Data, KI und digitale Zwillingstechnologie gehören zu den Top-Trends. Auf der Bühne präsentieren werden unter anderem der Berater Erik Ubels, Dan Drogman von Smart Spaces, John Brough von Delta und Matthew Marson von JLL.

10:30 – 14:30 Uhr: Control Rooms Summit | Raum CC5.3

Der Control Rooms Summit befasst sich mit dem riesigen Thema Daten: Experten aus dem akademischen Bereich, Anbieter und Anwender zeigen anhand von Fallstudien, wie man die wachsenden Datenströme optimal nutzen kann, um zeitnah wichtige Entscheidungen zu treffen. Weitere Themen sind: Wie kann man die riesigen Datenmengen visualisieren, sodass das Personal in den Kontrollräumen nicht überfordert ist? Wie kann man KI und maschinelles Lernen am besten nutzen?

Die Teilnehmer des Control Rooms Summit und des Digital Signage Summit können im Anschluss an die Sitzungen an einem gemeinsamen Networking-Mittagessen teilnehmen.

15:30 – 19:30 Uhr: Education Technology Summit | Raum CC5.3

„Connected, Compassionate and Creative: Bildungstechnologie für eine Welt im Wandel“ ist das Thema des Education Technology Summit. Ein Highlight wird der Vortrag von Jo-An Kamp der Fontys University sein. Sie will die Teilnehmer anregen nachzudenken, wie ein humaner Umgang mit Technologie aussieht und was das Metaverse für das Lernen bedeuten könnte.

10:30 – 18:30 Uhr: Smart Home Technology Conference (Conference Suite CC1)

Der zweite Tag der Smart Home Technology Conference, von Cedia organisiert. Zu den Talks des Tages gehören: „The Future is Analog: Slow Technology and the Rediscovery of Humane Living“ und „Infrastructure and AV Cabling to Facilitate Changing Needs“.

Bis Donnerstag treten verschiedene Speaker auf; Tickets gibt es einzeln zu kaufen oder als Bundle für alle Talks mit dem Cedia Pass.

Tech Talks | Raum CC4.1

Die Tech Talks sind kostenlose Sessions mit Tech-Experten auf englisch und spanisch, von Avixa kuratiert.

Englisch:

15:00 – 15:40 Uhr: How the Shift to as-a-Service Business Model Results in New Revenue Streams

15:45 – 16:25 Uhr: Balancing Physical Design and AV Integration to Create Memorable Experiences

16:30 – 17:15 Uhr: The Issue Enterprise IT is Facing

17:20 – 18:00 Uhr: Developing New Revenue Streams with Engaging Digital Signage

Spanisch:

10:30 – 11:10 Uhr: Drones como peanas inverosímiles para obtener contenido audiovisual

11:20 – 12:20 Uhr: La revolución de los platós de producción virtual con pantallas led

12:30 – 13:00 Uhr: ¿Pueden las tecnologías AV inmersivas mejorar la salud mental de las personas?

13:10 – 14:00 Uhr: IT + AV, optimizando soluciones y resultados

Avixa Xchange Live | 3Q400 – Avixa Xchange Live Booth

Von „Fireside Chats“ bis hin zu „Ask the Expert“ sowie Networking-Veranstaltungen und weiteren Formaten: Avixa Xchange Live ist eine Live-Version zum Mitmachen von Avixa Xchange, der virtuellen Community für die AV-Branche.

12:00 – 12:45 Uhr: Fireside Chat With… Mike Whittaker, Chief Technology Officer, Outernet

13:00 – 13:45 Uhr: Ask the Experts…Should your workplace strategy be founded on data?

14:00 – 14:45 Uhr: The Big Mindmap – What is the future sustainability model?

15:00 – 15:45 Uhr: Networking & Drinks: The Avixa Mixer

16:00 – 16:45 Uhr: AV Meetup… AV Marketers: Keep, swap, avoid?

Avixa Councils

Die globalen Avixa Councils sind ein Ort, an dem die AV-Community zusammenkommt, um sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und das Wachstum der Branche zu unterstützen.

10:00 – 11:45 Uhr: Avixa Women’s Council DACH Meeting | 3Q400 – Avixa Xchange Live Booth

17:00 – 18:00 Uhr: Avixa Women’s and Diversity Council Panel: Technology at the service of Inclusion | Conference Suite CC4.4

18:15 – 19:00 Uhr: Avixa Councils Reception | 3Q400 – Avixa Xchange Live Booth