Keynote

17:30 Uhr: Fran Chuan, CEO und Mitbegründer von Innoquotient | Conference Suite CC4.1

Wie innovativ AV-Unternehmen sind, ist das Thema der zweiten Keynote der ISE in Barcelona. Speaker ist Fran Chuan, der mit Innoquotient eine Plattform zur Bewertung der Innovationskultur von Unternehmen ins Leben rief.

Shows & Awards

16:00 Uhr: Stand Design Awards | Cedia Smart Home Technology Stage (stand 2F350)

Die Aussteller mit dem schönsten Standdesign werden vom Exhibitor-Magazin mit dem Stand-Design-Award gewürdigt. Zusammen mit der Wettbewerbs-Jury verleihen unabhängige Designer und Vermarkter die Awards.

Konferenzen

10:30 – 15:30 Uhr: Smart Workplace Summit | Conference Suite CC5.1

Die Referenten des Smart Workplace Summit werden den aktuellen Fortschritt zum intelligenten Arbeitsplatz vorstellen. Präsentieren werden unter anderem Sonal Bisht, Head of Global Markets Strategy – Corporate Affairs, HP; Ken Dooley, Head of Smart Office, Haltian; John Marshall, President und CEO, Userful; und Lee Styles, Partner, Kromers. Die Teilnehmer werden auch die Möglichkeit haben, Führungskräfte von Google, Zoom, Microsoft und anderen Unternehmen persönlich zu hören.

14:00 – 18:00 Uhr: Live Events Summit | Raum CC5.3

Der Live Events Summit bietet Einblicke von Fachleuten, die an den größten Tourneen und Live-Shows des Jahres 2022 beteiligt waren. Sie erzählen von technologischen Innovationen, die in den kommenden Jahren auf den globalen Bühnen zu sehen sein werden. Zu den Sitzungen gehört ein Blick hinter die Kulissen einer großen Welttournee und ein Gespräch mit den Beteiligten über die Herausforderungen im Jahr 2023.

10:30 – 18:30 Uhr: Smart Home Technology Conference (Conference Suite CC1)

Der dritte Tag der Smart Home Technology Conference, von Cedia organisiert. Zu den Talks des Tages gehören: „Your Website in 2023 – Is It Ready?“ und „Designing Private Video Studios“.

Bis Donnerstag treten verschiedene Speaker auf; Tickets gibt es einzeln zu kaufen oder als Bundle für alle Talks mit dem Cedia Pass.

Tech Talks | Raum CC4.1

Die Tech Talks sind kostenlose Sessions mit Tech-Experten auf englisch und spanisch, von Avixa kuratiert.

Englisch:

15:00 – 15:25 Uhr: Tigrelab, playing seriously with technology to reach new creative frontiers

15:30 – 15:55 Uhr: Reset to Return to the Office by HP

16:00 – 16:45 Uhr: A Forward Look at Pro AV

Spanisch:

10:30 – 11:10 Uhr: La IA y el ecosistema musical: desafíos, oportunidades y riesgos

11:20 – 12:20 Uhr: El Blockchain y los NTFs en el AV como nunca los habías entendido

12:30 – 13:00 Uhr: El Futuro de la cultura es inmersivo

13:10 – 14:00 Uhr: Revolucionar el restaurante temático con rebranding, experiencias, y comunicación omnicanal

Avixa Xchange Live | 3Q400 – Avixa Xchange Live Booth

Von „Fireside Chats“ bis hin zu „Ask the Expert“ sowie Networking-Veranstaltungen und weiteren Formaten: Avixa Xchange Live ist eine Live-Version zum Mitmachen von Avixa Xchange, der virtuellen Community für die AV-Branche.

12:00 – 12:45 Uhr: Fireside Chat With…Jane Ross, EMEA Education Lead, Zoom

13:00 – 13:45 Uhr: Ask the Experts…What will the student of the future need from higher education and are we ready?

14:00 – 14:45 Uhr: The Big Mindmap – Workforce Development: How to Attract and Retain talent?

16:30 – 17:15 Uhr: Avixa Mixer: Beer & bites

Avixa Councils

Die globalen Avixa Councils sind ein Ort, an dem die AV-Community zusammenkommt, um sich zu vernetzen, voneinander zu lernen und das Wachstum der Branche zu unterstützen.

10:00 – 11:00 Uhr: Avixa Women’s Council Italia Meeting