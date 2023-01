Samsung setzt 2023 auf drei verschiedene Display-Technologien: MicroLED, Neo QLED und erstmals auch verstärkt auf OLED. Bereits 2022 hatte Samsung die Einführung von OLED-Displays angekündigt, die sie bekanntlich vom koreanischen Konkurrenten LG beziehen. Nicht mehr dabei ist LCD – Samsung hatte die Produktion im Juni 2022 eingestellt, da der Markt nun von günstigeren chinesischen Herstellern dominiert wird. Bei allen vorgestellten Modellen handelt es sich um Consumer-Geräte; Digital Signage-Displays stellt Samsung auf der ISE Ende Januar vor, doch gelten Neuheiten auf der B2C-Messe CES als Trend-Barometer für Digital Signage.

Auf der Veranstaltung „Samsung’s First Look 2023“ stellte Samsung vor der Eröffnung der CES in Las Vegas das neue Display-Lineup sowie eine neue Nachhaltigkeitsstrategie vor.

Erstmals OLED bei Samsung

Das OLED-Lineup von Samsung besteht aus den bereits im März 2022 angekündigten 55- und 65-Zoll-Displays. Auf der CES stellt Samsung jetzt auch ein 77-Zoll-Modell vor – alle Größen sind von LG bekannt. Die Displays sind mit der Quantum-Dot-Technologie ausgestattet, die für Samsungs Neo QLEDs entwickelt wurde. Außerdem verfügen sie über den Samsung-eigenen Bildprozessor, den Neural Quantum Processor. So will Samsung die Helligkeit und Farbdarstellung der OLED-Technologie verbessern und gleichzeitig die Kernstärken beibehalten. Die Consumer TVs verfügen über die gewohnten Samsung-Funktionen wie den Gaming Hub.

Weiterhin baut Samsung sein MicroLED- und Neo-QLED-Sortiment aus: Die MicroLED-Produktreihe 2023 enthält neue Modelle von 50 bis 140 Zoll. Das QLED-Lineup besteht aus 8K- und 4K-TVs. Die aktuelle Version des Neural Quantum Processor steuert die Quantum Mini LED Lichtquellen mit 14-Bit-Verarbeitung und unterstützt KI-Upscaling.

Samsungs Green Signage-Pläne

Samsung stellt im selben Zug seine Nachhaltigkeitsstrategie für 2023 vor. Sie konzentriert sich auf die verbauten Materialien, die Herstellung, Energiesparmodus mittels KI und die Verpackung.