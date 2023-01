Vor über 90 Jahren wurde Mustang als Deutschlands erste Jeansmarke gegründet. Heute erzielt das Modelabel über 200 Mio Euro Jahresumsatz, u.a. in mehr als 135 eigenen Stores und Outlets. Im hartumkämpften Fashionmarkt buhlen globale Player wie Inditex und H&M mit enormen Werbebudgets um die Aufmerksamkeit der Zielgruppe. Kleinere Marken, wie die schwäbische Jeansmarke Mustang, müssen mit klarer Markenpositionierung, attraktivem Warenangebot und am PoS Sichtbarkeit erzielen.

Bisher setzt man bei Mustang auf Kundenstopper, die vor den Stores auf die neusten Angebote hinweisen. Zusammen mit invidis testet Mustang im McArthurGlen Designer Outlet Berlin nun Highbrightness Displays als Ersatz für analoge Kundenstopper. M-Cube Germany installierte ein sonnenlichttaugliches Samsung 55“ auf einer Peerless-AV Halterung.

Wenige Tage nach Inbetriebnahme ist man bei Mustang vor den Toren Berlins schon begeistert. Nicht nur da nur wenige andere Stores im Outlet-Center Displays nutzen ist das Display ein richtiger Hingucker. Sondern die Screens bewähren sich als Frequenztreiber – Outlet-Besucher fragen gezielt nach den auf dem Display beworbenen Produkten. In einem ersten Schritt verzichtet Mustang nun testweise auf den analogen Kundenstopper, der bisher tagein- und tagaus mit analogen Werbemittel vor dem Store stand.

Der Advent ist für den Einzelhandel – sowohl in den Innenstädten als auch in Outlet-Centern – eine außerordentliche Zeit. Erst in den kommenden Monaten wird sich der Screen bei Mustang bewährend müssen – erste Ergebnisse sind vielversprechend.