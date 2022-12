Der Uhren und Lederwarenspezialist Fossil – mit rund 2 Milliarden USD – einer der weltweit großen Anbieter von Affordable Luxury Accessories – muss sich seit der Pandemie neuerfinden. Auch wenn Uhren – klassisch und digital – wieder im Trend liegen, so belastet die pandemiebedingte Kaufzurückhaltung von Verbrauchern auch das Unternehmen aus Texas. Der Vertriebsfokus liegt zunehmend auf digitalen Kanälen und Direct-to-Consumer, online wie auch über die eigene stationäre Stores.

Auch in Deutschland ist Fossil mit eigenen repräsentativen Stores vertreten z.B. an der Frankfurter Hauptwache als auch in der Hohen Straße in Köln. Viele zehntausende oder sogar hunderttausende Euro Monatsmiete kostet ein solcher Store an den frequenzstärksten Einkaufsstraßen, da müssen Warenpräsentation, Einkaufserlebnis und Umsatz stimmen.

Fossil setzt dabei auf klassische gedruckte Poster und Projektion um die notwendige Aufmerksamkeit für die Schaufensterpräsentation der relativen kleinen Waren zu unterstützen. Insbesondere wurde Rückprojektion genutzt, um die Funktionalität der Smart Watches im Rahmen eine Uhrschablone am Schaufenster darzustellen. Die Darstellungsqualität ließ gerade an sonnigen Tagen zu wünschen übrig, aber auch die Installation der Projektoren war nicht überall einfach. Invidis entdeckte bei Fossil in einer Shoppingmall in Washington D.C. eine besonders auffällige Installation.

Nun testet Fossil im Flagshipstore in Köln sonnenlichttaugliche Displays. Zum Einsatz kommt ein doppelseitiges Display von Samsung, das an der Außenseite 3.000 Nits und auf der Innenseite 1.000 Nits bietet. Der Vorteil der doppelseitigen Stele gegenüber dem deckeninstallierten Projektor ist neben der erheblich besseren Darstellungsqualität auch die Flexibilität. Denn jeden Monat wird das Schaufenster vom Filialteam nach Vorgaben der Zentrale neugestaltet. Die Displaystele wird sich nun in den kommenden Monaten im Alltag bewähren müssen, das Filialteam in Köln freut sich schon auf die neue Verkaufsunterstützung.