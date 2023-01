Natur und Digital müssen kein Konflikt sein, wie eine aktuelle Installation bei Lush in Berlin zeigt. Im Rahmen der invidis Digital Signage Initiative in Partnerschaft mit Samsung wurde ein doppelseitiger Highbrightness Screen im Schaufenster installiert. Auf den ersten Blick ist Naturkosmetik nicht die ideale Umgebung für digitale Werbung, doch Lush setzt auf zielgruppenaffine Kommunikation um Markenwerte im Schaufenster zu präsentieren. Digital Signage passt dafür ideal.

Lush richtet – Im Gegensatz zu anderen Kosmetikmarken – sein unternehmerisches Handeln nach einem klar kommunizierten Wertegerüst aus. So steht Lush für

Unverpackte Produkte

Wir kämpfen gegen Tierversuche

Frische Kosmetik

100% vegetarisch

Ethisch einkaufen

Handgefertigt mit Liebe

Neben der Produktpräsentation werden im Schaufenster primär die Markenwerte präsentiert, bisher mit Stickern und analogen Lightboxen mit Steckbuchstaben. Nun setzt Lush auch auf Digital Signage um insbesondere Digital Natives anzusprechen, die keinen Konflikt mehr zwischen Digital und Naturkosmetik sehen,

Insbesondere bei Stores mit schmalen Schaufensterflächen – wie in Einkaufszentren oder in kleineren Stores – eröffnen Digital Signage Screens die Möglichkeit für Lush mehrere unterschiedliche Stories auf kleiner Fläche zu erzählen. In Verbindung mit Bewegtbild sind Schaufensterdisplays die natürliche Wahl auch für Naturkosmetikstores.

Lush Lounge in London

Lush geht nicht nur im Schaufenster neue Wege sondern setzt auch vermehrt auf neue innovative Retailkonzepte. So verandelte Lush im Dezember einen zentralen Bereich im Westfield Shopping Center in ein Wellness Pop-up. Optisch unterschied sich die Lush Lounge vom etablierten Lush Store Konzept mit einem zurückhaltenden, Digital Signage unterstützen Erlebnisdesign. Der Erlebnisraum bot Besuchern im Weihnachtsstress mit Massagen, Beauty-Services und einer Digitalgalerie eine Auszeit, für alle Besucher denen „die Welt zu viel für uns ist“.