MicroLED Samsung The Wall lockt zum Austausch

Samsung hat neue Modelle von The Wall angekündigt: Mit der aktuellen IWB-Serie bietet der Hersteller eine Version mit 0,95 Millimetern Pixelpitch und eine mit 0,63 Millimetern an – dem aktuell feinsten von The Wall, unter anderem präsentiert auf der ISE 2022. Mit den neuen Modellen – IW006B- und IW009B – soll hohe Auflösung auch auf kleineren Flächen realisiert werden können.

Dafür angepasst wurde auch das Format: Mit dem 55-Zoll-Cabinet Design soll der Umstieg auf The Wall erleichtert werden. Zudem können die neuen Modelle schnell aufgebaut werden, da die Cabinets größer als bisher ausfallen und damit die Anzahl der zu installierenden Einheiten reduziert ist. Die Ersatzmodule der Cabinets sind im Lieferumfang enthalten.

In Kombination mit den geringen Pixelabständen sollen die Black Seal- und Ultra-Chroma-Technologie sowie 20 Bit-Farbtiefe Inhalte in hoher Detailtiefe liefert. Black Seal liefert intensive Schwarzwerte, Ultra Chroma kann Farben besonders echt darstellen. Mit der 20-Bit-Farbtiefe steigert bei niedrigen Graustufen das Kontrastverhältnis und erzeugt weiche, natürliche Farbverläufe. Die lineare Grauskala bringt Feinheiten zur Geltung und ermöglicht natürliche Texturen, Volumen und Schattierungen.

Künstliche Intelligenz für MicroLED

Hinzu kommt ein KI-Prozessor, der Bilder in jeder Größe und mit einer Auflösung von bis zu 8K liefert. Zudem kann der Kontraste automatisch anpassen und das Bildrauschen reduzieren. Dafür sind 16 neuronale Netze im Einsatz, die allesamt auf KI-Upscaling- und Deep-Learning-Technologien von Samsung beruhen. The Wall ermöglicht außerdem sowohl die Wiedergabe von 8K- als auch die horizontale Wiedergabe von 16K-Inhalten mit nur einer S-Box. Auch lassen sich Inhalte aus bis zu vier Quellen gleichzeitig auf den neuen IW006B- und IW009B-Modellen von The Wall präsentieren.

„Die neuen Modelle von The Wall gehören zum Besten, was LED Signage heute zu leisten vermag“, sagt Steven Pollok, Head of Product Management & Operations CE Display bei Samsung Electronics. „Eine exzellente Bildqualität auch auf kleineren Flächen dank geringer Pixelabstände, moderne Bilddarstellungstechnologien und KI-basierte Bildwiedergabe werden kombiniert mit größeren 55 Zoll-Cabinets, die schneller aufgebaut werden können.“