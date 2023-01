Die Ergonomic Solutions Group und ihre US-Tochtergesellschaft Spacepole haben auf der NRF in New York City eine neue Reihe an Digital Signage-Gehäusen für den Innen- und Außenbereich vorgestellt. Diese sollen neue Trends in den Branchen Lebensmittel-, Einzelhandel und Fast-Food-Gastronomie unterstützen.

Gehäuse für Innen

Die Gehäuse SPDS1000 und SPDS1001 eignen sich für den Innenbereich und ist als wand- oder fenstermontiertes Gehäuse für die 55-Zoll Samsung QH55R- oder QH55B-Screens erhältlich. Die Konfigurationen eignen sich für Werbe-, Orientierungs- und Informationsbotschaften – sowohl im Store als auch nach außen hin. Die Gehäuse haben eine schlanke, minimale Grundfläche und ermöglichen somit eine einfache Installation.

Zudem haben die Gehäuse den Samsung Design Review Prozess bestanden und sind mit Sicherheitsglas und Sicherheitsschrauben ausgestattet. Laut Ergonomic sind sie bereits bei einem der größten Lebensmitteleinzelhändler Europas installiert.

Außen: Gegen starken Wind geschützt

Für den Außenbereich sind die Gehäuse SPDS3001 und SPDS3002 entwickelt. Sie sind als Einzel- oder Doppellösung verfügbar und für Windgeschwindigkeiten von bis zu 144,8 km pro Stunde – Hurrikanstärke 1 – ausgelegt und eignen sich für Fast Food-Drive-Ins, Gaststätten-, Lebensmittel- oder Einzelhandelsumgebungen. Standardmäßig sind sie mit einer Anti-Graffiti-Beschichtung versehen.

Auch hier sind die Gehäuse für Samsung-Produkte geeignet: die Außenscreens OH55F, OH55A und OH55A-S. Den Samsung Design Review Prozess haben auch sie bestanden.

System mit Haken und Schienen

Die Serie SPDS2000 ist ein modulares Haken- und Schienensystem, das für den Einzelhandel, Fast Food, Schnellketten, Gastronomie und den Freizeitbereich optimiert ist. Es ist so konfigurierbar, dass es sämtliche Anforderungen an digitale Menütafeln und andere an der Decke oder an der Wand montierte Anwendungen erfüllt.

Das Haken- und Schienensystem unterstützt Bildschirmgrößen von 22 bis 55 Zoll, sowohl im Hoch- als auch im Querformat. Die Neigungs- und Höhenverstellung des Bildschirms ermöglicht je nach Deckenhöhe die richtige Sicht auf den Screen.

Je nach Einsatz kann man Hook And Rail individuell konfigurieren: Einzelne oder mehrere Displays lassen sich an der Wand oder an der Decke montieren, einseitig oder Rücken an Rücken.