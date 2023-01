ICA ist eine schwedische Retail-Gruppe, die mit mehr als 1.300 in ganz Schweden sowie in den baltischen Ländern aktiv ist. Der Großteil dieser Stores bilden Supermärkte der Maxi-Marke. Nun wurde eines der Flaggschiffe, der Maxi ICA Stormarknad Universitetet in Örebro mit mehr als 38.000 Artikeln, einem kolossalen digitalen Relaunch unterzogen.

Den Blickfang bildet seitdem eine 16 Meter breite und 1,73 Meter hohe LED-Videowand aus Modulen der Philips L-Line 7000-Serie – die größte ihrer Art in Skandinavien in einem vergleichbaren Supermarktsetting. Hinzu kommen 27 Digital Signage-Displays, die Kunden mit Werbung und Infotainment versorgen.

Digitalisierung der Kommunikation

Die Eigentümer des 2015 eröffneten Marktes wollten eine modernere, ansprechendere und inspirierende Ladenumgebung für ihre Kunden schaffen und gleichzeitig neue Umsatzmöglichkeiten schaffen. Im Rahmen einer umfassenden digitalen Modernisierungsinitiative war daher der Austausch der papierbasierten Werbebotschaften durch eine digitale Alternative von zentraler Bedeutung.

In enger Zusammenarbeit mit PPDS und LTG Display, dem schwedischen Digital Signage-Anbieter LTG Display wurde hierfür ein Plan entwickelt. In nur wenigen Tagen wurde fast die gesamte gedruckte Beschilderung durch 4K-fähige Philips D-Line-Displays in Größen zwischen 75 und 86 Zoll ersetzt. Durch die nahtlose Verknüpfung mit dem POS-System von LTG Display kann der Store nun Inhalte sofort und vollständig aus der Ferne aktualisieren, auf einem einzelnen Screen oder kollektiv.

LED für Umsatzsteigerung

Die LED-Wand wiederum ist über der großen Pick’n’Mix-Auswahl positioniert, die sich am Ende des Kundenwegs befindet, um zusätzliche Verkäufe vor dem Verlassen des Geschäfts zu veranlassen.

Die für den Einzelhandel konzipierte Philips 7000-Serie bietet laut PPDS eine sehr gute Bild- und Farbqualität bei niedrigem Energieverbrauch. Das hilft Maxi ICA hilft, die Betriebskosten deutlich zu reduzieren, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Alle Philips-Displays verfügen zudem über die Energiesparfunktionen Dynamic und Black Screen, die sich automatisch und intelligent abschalten, wenn sie nicht verwendet werden. Dies trägt zu einer weiteren Senkung der Gesamtbetriebskosten bei und verlängert gleichzeitig die Lebensdauer jedes LED-Panels. Die Funktion Failover stellt außerdem sicher, dass die Philips-Displays auch im Falle eines Stromausfalls nicht ausfallen.