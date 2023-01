Sharp NEC Display Solutions Europe ergänzt seine M-Serie mit zwei neuen Large Format Displays: dem NEC Multisync M751 und dem NEC Multisync M861. Das 75- beziehungsweise das 86-Zoll-Display verfügt über NEC Open Modular Intelligence. Mit dieser modularen Infrastruktur und erweiterbarem Funktionsumfang sind die Modelle flexibel einsetzbar, in Besprechungsräumen oder für Digital Signage im Einzelhandel.

Für die Wiedergabe von Videoinhalten beispielsweise stehen der interne NEC Mediaplayer und das modulare SoC, powered by RPi4, zur Verfügung. Mit dem Steckplatz für das Intel Smart Display Module Small und Large lassen sich die Displays so aufrüsten, dass sie anspruchsvolle Anwendungen auf Windows- oder Linux-Betriebssystemen unterstützen.

Mithilfe der Spectraview Engine können Anwender die visuellen Parameter Helligkeit, Farbe, Gamma und Uniformität laut Sharp/NEC steuern, um präzise, natürliche Bilder sowie eine verbesserte Bildgebung zu erzielen. Mit der Software NEC Naviset Administrator 2 haben die Displays eine Remote-Management-Funktion. Verschiedene digitale und analoge Signaleingänge nach Industriestandard ermöglichen laut Hersteller, dass sie sich flexibel in bestehende AV-Infrastrukturen integrieren lassen.

Die M-Serie ist Teil des Message-Lineups von Sharp/NEC, bestehend aus drei verschiedenen Serien: ME, M und MA. Die neuen 75- und 86-Zoll-Modelle zeigt Sharp/NEC auch am Stand E600 in Halle 3 auf der ISE 2023, die vom 31. Januar bis 3. Februar in Barcelona stattfindet.