Zur Einführung seiner neuen, veganen Sorten setzt Schokoladenhersteller Ritter Sport von Januar bis April 2023 massiv auf deutschlandweites Digital-out-of-Home. Der Anbieter der ikonischen quadratischen Schokotafeln setzt in diesem Zeitraum auf alle digitalen OoH-Produkte von Ströer, inklusive Beispiel Public Video an Straßen, in Bahnhöfen und Einkaufszentren und auch die großformatigen Public Video Giant. Für die Kampagne, die die neuen Sorten „Roasted Peanut“ und „Salted Caramel“ – mit einem großen V für vegan als Keyvisual auf der Packung – bewirbt, garantiert Ströer 2,3 Milliarden Kontakte

„Zunächst einmal geht es uns darum, Bekanntheit für unsere neuen, veganen Produkte zu schaffen. Mit der enormen Reichweite der Außenwerbung erreichen wir alle relevanten Zielgruppen und das an stark frequentierten Touchpoints“, sagt Michaela Holzäpfel, Marketingleiterin bei Ritter Sport.

„Mit digitaler Außenwerbung als dem vermutlich letzten, verbleibenden Massenmedium schaffen wir es, für unseren langjährigen Kunden Ritter Sport schnell eine große, nationale Reichweite und hervorragende Sichtbarkeit aufzubauen. In gut digitalisierten Metropolen erreicht die Kampagne pro Woche Nettoreichweiten von mehr als 80 Prozent“, sagt Michael Noth, Co-CEO von Ströer Media Solutions.

Klima-Ausgleich wichtig

Laut Ritter Sport war ein wichtiger Faktor, dass die Kampagne durch Klimazertifikate ausgeglichen wird. Michael Noth kommentiert: „Wir spielen all unsere Kampagnen klimaneutral aus und verwenden in der digitalen Außenwerbung ausschließlich Ökostrom, was DooH zum emissionsärmsten Medium macht. Das kommt auch bei unseren Kunden gut an.“

Mit Kampagnen wie diesen wird DooH auch 2023 bei Ströer ein Geschäftsbereich mit unveränderter Dynamik bleiben, wie der Außenwerber selbst erläutert: Rund 30 Prozent der Out of Home-Einnahmen sind bereits digital, obwohl lediglich zwei Prozent der möglichen Standorte bis dato digitalisiert wurden. Im Zuge der Digitalisierung der Außenwerbung sieht sich Ströer somit erst am Anfang eines längeren Strukturwandels mit erheblichem weiteren Potenzial.