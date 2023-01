Auf der kommenden ISE wird Virtual Production einer der Haupttrends, der die Stände von LED-Herstellern dominiert. Die Zukunft des Filmemachens liegt in der Kombination von LED-Videowänden und Computerspiel-Engines, die in Echtzeit einen virtuellen Hintergrund erzeugt. Eine der größten virtuellen Produktionsstätten weltweit ist Mels Studios in Montreal, Canada. In einem Interview mit MASV verrät Executive Producer Richard Cormier, welche Technik das Studio nutzt, um internationale Großproduktionen umzusetzen.

Viele können sich unter Virtual Production momentan noch wenig vorstellen – 98 bis 99 Prozent aller Filmemacher haben laut Richard Cormier noch nie damit gearbeitet. Er vergleicht es mit einem Schweizer Taschenmesser – ein Werkzeug, dass eine Menge Möglichkeiten bietet, die man sich nicht hätte vorstellen können.

Kreuzschiff als 3D-Erweiterung

Zehn Prozent aller Produktionen bei Mels Studios aktuell sind Game-Engine- und 3D-Set-Erweiterungen. Dazu kommen Green-Screen-Arbeiten, Videoplatten für Autodrehs und Musikvideos. Auch für Live Performances wird das Studio genutzt. Für den Film Disappointment Boulevard mit Joaquin Phoenix erzeugte man eine riesige 3D-Set-Erweiterung: Man baute ein 3D-Kreuzfahrtschiff und ließ die Schauspieler auf einer 10 mal 10 Meter großen Platte performen, die im Film das Deck des Schiffes darstellte.

Mels hat seine Virtual Production Stage während der Pandemie aufgebaut. Damals war man sich noch unsicher, wie die Technik-Ausstattung aussehen musste. Man probierte verschiedene Tracking-, LED-, und Prozessorsysteme. Außerdem experimentierte man mit der Größe der LED, mit flachen und konkaven Decken sowie mit gar keinen Decken.

Jetzt sieht die Ausstattung so aus:

sieben Meter hohes LED von ROE Visual, damit sich die Kamera nach oben schwenken lässt

20 Meter Studiodurchmesser für den nötigen Abstand zu Wand

Brompton-Prozessor, der die LED und die Farbpipeline steuert

Unreal Engine, das Echtzeit-3D-Erstellungstool von Epic Games

computergesteuerte, motorisierte Decke, mit der sich Beleuchtung und Reflexion millimetergenau steuern lassen

Unreal Engine auf der ISE

Unreal Engine ist derzeit der höchste Standard für die Echtzeit-Produktion für 3D-Szenen. Das Tool wanderte von der Spieleindustrie zur Content-Produktion. Mittlerweile hat Unreal Engine einen Schwerpunkt in der virtuellen Produktion. BK Johannessen ist Unreal Engine Business Director und wird auf der ISE 2023 die Keynote „All Paths Lead to Real-Time“ halten. Auch für Digital Signage-Anbieter ist virtuelle Produktion ein relevantes Thema, denn die Nachfrage nach Inhalten ist unstillbar und der Trend geht zu VR Experiences.