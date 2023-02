Bis 2017 erhob invidis über fast zehn Jahre die Branchenstimmung (Archiv mit allen Ergebnissen) mit dem Digital Signage Business Climate Index (DBCI). Nun ist der Index zurück, und bereits die erste Umfrage bringt sehr interessante Einblicke in die Digital Signage-Branche.

Die Stimmung

Die aktuelle Branchenstimmung ist sehr gut – das spiegelte auch die Atmosphäre auf der ISE wieder. Insgesamt 86 führende Digital Signage-Anbieter aus Europa (80%) und Nordamerika (20%) nahmen an der Befragung Anfang Januar 2023 teil. Mit einem Indexwert von 56,5 (Skala von -100 bis +100) ist die Stimmung zu Beginn des ersten Quartals sehr gut. Historisch erzielt die Branche die höchsten Umsätze im letzten und ersten Quartal jeden Jahres.

Die aktuelle Stimmung ist in Nordamerika am besten, gefolgt von Großbritannien, Benelux, DACH und Skandinavien. Schlechter als der Durchschnitt ist die Branchenstimmung insbesondere in Italien und auf der iberischen Halbinsel.

Der Ausblick

Der Sechs-Monats-Ausblick ist positiv, wenn auch die Erwartungen etwas gedämpfter sind im Gegensatz zum Status Quo. Ausnahme ist Frankreich, wo die Erwartungen für das kommende halbe Jahr höher sind als die gegenwärtige Stimmung. In Gesprächen mit invidis wurde häufig die kommende Sommerolympiade 2024 in Paris als Sonderkonjunktur genannt. Viele Brands erneuern ihre Flagshipstores in Paris für die Sommerspiele. Ob die Sondernachfrage sich wirklich so einstellt, werden die kommenden quartalsweisen DBCI-Umfragen zeigen. Am positivsten ist der Ausblick in Nordamerika.

Interessant sind auch die Analysen der einzelnen Digital Signage Business Types in der Wertschöpfungskette. Integratoren melden die positivsten Signale – sowohl über die gegenwärtige Situation als auch den Ausblick. Da Integratoren in der Regel den Kontakt zu Endkunden halten, kann die Branche mit Gelassenheit in die Zukunft blicken. Auch auf der ISE meldeten uns Aussteller und Fachbesucher einen enorm gestiegenes Interesse von Endkunden an Digital Signage-Lösungen. Etwas weniger positiv ist die DooH-Branche gestimmt, die trotz Marktanteilzuwachs mit der gegenwärtigen Werbekrise kämpft. Am negativsten bewerten Software-Anbieter die gegenwärtige Marktsituation zu Jahresbeginn.

Herausforderungen

Im Rahmen des DBCI befragte invidis führende Vertreter der Digital Signage-Branche nach den größten gegenwärtigen Herausforderungen. Wenig überraschend bei zweistelligem Umsatzwachstum ist die größte Herausforderung, Unternehmensstrukturen auf die schnellwachsende Nachfrage anzupassen. Neben internen Strukturen (unter anderem auch Back-to-Office vs Homeoffice) ist es insbesondere auch die Suche nach neuen Mitarbeitern, die sich nicht nur in der Digital Signage-Branche als besonders schwierig erweist. Mehr als ein Viertel aller befragter Digital Signage-Anbieter sieht steigende Materialkosten als einer der größten Herausforderungen, gefolgt von Green-Signage-Themen.

Die Ergebnisse des Index gibt es als PDF-Download. Der nächste DBCI wird Anfang April erhoben, Ergebnisse werden Mitte April veröffentlicht.