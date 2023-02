TV-Wartezimmer hat 2022 zum dritten Mal in Folge das umsatzstärkste Geschäftsjahr seit Gründung erzielt. Der Anbieter von Gesundheits-TV für Arztpraxen steigerte seine Netto-Mediaumsätze im nationalen und überregionalen Bereich um 47 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im regionalen und lokalen Segment verzeichnete das Unternehmen ein Plus von 30 Prozent.

Programmatic als Umsatztreiber

Vor allem Programmatic Advertising hat laut Angaben von TV-Wartezimmer zur positiven Bilanz beigetragen. Die Zahl der programmatisch geschalteten Kampagnen hat im letzten Jahr um 32 Prozent zugelegt. Damit erwirtschaftet das Unternehmen mittlerweile ein Drittel seines nationalen/überregionalen Gesamtumsatzes über Programmatic. Das hat sich laut TV-Wartezimmer auch im Neukundengeschäft widergespiegelt, das um 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr wuchs.

TV-Wartezimmer hat derzeit fast 8.000 Systeme in der DACH-Region installiert. Neu ist das programmatische Angebot in Österreich: Seit Anfang 2023 können Werbetreibende hier in rund 700 Arztpraxen die Screens auch programmatisch belegen. „Auch 2023 wollen wir weiter wachsen, 30 Prozent Plus bei den Netto-Mediaumsätzen haben wir uns als Zielmarke gesetzt“, erklärt Claudius von Soos, Leiter Media-Sales bei TV-Wartezimmer. Aktuell läge das Unternehmen deutlich über Plan und blicke optimistisch auf das Jahr.

Zukünftig will TV-Wartezimmer weitere Demand Side Platforms (DSPs) anschließen und so die programmatischen Optionen für seine Kunden noch weiter ausbauen.