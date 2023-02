Auf der Bildungsmesse Didacta 2023, die vom 7. bis 11. März 2023 stattfindet, wird PPDS Philips-Produkte für das digitale Lernen zeigen – wobei auch das Umeld, zum Beispiel Signage-Lösungen für die Schulkantine, berücksichtigt werden.

Laut PPDS wurden neben LED-Walls, Screens und Touchdisplays auch die Gaming-Produkte des Anbieters in Lern- und Bildungseinrichtungen installiert, darunter Klassenzimmer, Hörsäle und Auditorien, Bibliotheken, Empfangsbereiche, Kantinen, Sporthallen, Flure, Aufzüge und Studentenwohnheime.

Auf dem 55 Quadratmeter großen Stand wird PPDS unter anderem seine Philips E-Line 4K-Touchdisplays mit Android-11-Betriebssystem, LEDs der 6000-Serie, das neue Philips Tableaux sowie Gaming-Screens, unter anderem aus der Evnia-Reihe, vorstellen. Für Funktionen wie energieeffizientes Betreiben von Screen-Netzwerken wird auch die Software-Plattform Wave demonstriert. Auch die Luftqualitätssensoren des Herstellers sind dabei.

Gamification im Bildungsbereich

Zudem werden auf dem Stand zwei interaktive Oracle Red Bull Racing-Simulatoren geöffnet sein, um die Möglichkeiten und das Potenzial von E-Gaming und E-Learning zu verdeutlichen.

Es wird geschätzt, dass Kinder bis zu ihrem 21. Lebensjahr 10.000 Stunden Videospiele gespielt haben. Das entspricht der gleichen Zeit, die sie in der Schule verbracht haben. Aus diesem Grund ist es laut PPDS wahrscheinlicher, dass sie auf den Einsatz von Spielen in anderen Umgebungen, wie zum Beispiel im Klassenzimmer, ansprechen. Durch die Anwendung von Spielprinzipien auf Situationen, die keine Spiele sind, ist das Erfolgspotenzial von Gamification heute größer, da die Schülerinnen und Schüler eher bereit sind, aktiv an der Umsetzung mitzuwirken.

Auf der Education-Veranstaltung BETT 2023, die Ende März in London stattfindet, wird PPDS seinen Messeauftritt wiederholen.