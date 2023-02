Digital Signage und darüber hinaus: Easescreen präsentierte auf der ISE sein Portfolio – unter anderem die neue Kommunikationslösung Broadcast. Mit einer Lizenz lassen sich Screens in Meetingräumen vielfältig nutzen, zum Beispiel für Informationen oder Alarmierungen. Dabei ist Broadcast mit gängigen Presentation-Hardware-Lösungen kompatibel – zum Beispiel mit Barco Clickshare, der Kramer AV-over-IP-Lösung Via oder dem Wolfvision Mediaplayer Cynap. Zudem lässt sich die Informationsvermittlung mit Easescreen Broadcast auch auf Geräte wie Smartphones, Tablets oder Notebooks übertragen.

Ebenfalls dabei war die Management-Lösung Desksharing, ein webbasiertes Buchungstool, das sich per Smartphone-App, einem Terminal oder mittels einem QR-Code bedienen lässt. Direkte Buchungen vor Ort sind über Touch – hier arbeitet der österreichische Softwarehersteller mit Qbic zusammen – oder auch über einen NFC-Sensor möglich. Die Oberflächen lassen sich an das Corporate Design des jeweiligen Unternehmens anpassen. In Kombination mit der Easescreen-Software kann auch Digital Signage in das Desksharing mit eingebaut werden.

Partnerschaft mit Adtrac

Neben spezialisierten Produkten war auch die Easescreen Digital Signage-Software zu sehen, die mit einigen Neuerungen daherkam – zum Beispiel dem Template Pool für einen leichteren und strukturierteren Content-Zugang.

Zudem stellte Easescreen sein gesamtes Partner-Ökosystem aus dem Software- und dem Hardwarebereich vor. Herauszuheben ist hier Displayhersteller Vestel, mit dem Easescreen Ende 2022 eine Kooperation verkündete und auf dessen SoC-Displays die Easescreen-Software vorinstalliert sein wird. Neu bei den Partnern ist die Technologieplattform Adtrac, die der Easescreen DooH-Variante programmatische Funktionen hinzufügt.