Der POS-Spezialist Anker präsentiert auf der Euroshop 2023 seine neue Anker Store App, die jetzt verfügbar ist. Als All-in-One-Lösung soll sie den Digitalisierungsbedarf stationärer Filialen abdecken. Ladenbetreiber können damit verschiedene Filial- und Omnichannel-Prozesse steuern. Sie lässt sich aber auch als mobile Kasse einsetzen. Als zweite neue POS-Lösung stellt das Bielefelder Unternehmen sein Self-Checkout (SCO)-Panel der zweiten Generation vor.

Die Anker Store App ist mit Headless-Architektur ohne eigenes Backend designt. Dadurch können Retailer sie in ihre bestehenden Systeme integrieren und ihre laufende Software weiter nutzen. Die App lässt sich auf die jeweiligen Bedürfnisse der Filialbetreiber anpassen. Kompatibel mit allen Betriebssystemen soll sie sich auf allen Endgeräten nutzen lassen – von stationären Kassen und Self-Checkout-Terminals (SCO) bis hin zu Tablets und Smartphones.

Mitarbeiter haben damit sämtliche Infos bei der Kundenberatung dabei: Durch den Zugriff auf das CRM erhalten sie Einblick in die Kundenhistorie. Sie können den Bestand in anderen Filialen oder Lieferoptionen aus dem Online-Shop prüfen. Durch die Verknüpfung mit dem Online-Shop lassen sich Features wie Click & Collect oder Online-Reservierung von Produkten aus dem Store hinzufügen. Auch als Kassensystem agiert die Anker Store App an den verschiedenen Endgeräten. Ohne Bezahlterminal können die Mitarbeiter mit dem Smartphone beim Kunden abrechnen.

Neben den Features für Beratung und Verkauf, soll die App auch bei der bei der Verwaltung von Retouren an Lieferanten und bei der Inventur zum Einsatz kommen.

Das SCO-Panel der 2. Generation kommt in neuem Design und soll als Komplettlösung sämtliche Hardware für den Self-Checkout-Prozess vereinen. Auch inklusive der hauseigenen Kassensoftware Locafox ist es erhältlich. Durch den modularen Aufbau lässt sich das Panel aber auch individualisieren und in bestehende Systeme einbauen. Zwei austauschbare Blenden sind in verschiedenen Farben verfügbar.

Anker präsentiert auf der Euroshop 2023 am Stand B22 in Halle 6. Die Euroshop findet vom 26. Februar bis 2. März in Düsseldorf statt.