Euroshop 2023 Deneva-CMS in Dahua-Displays integriert

Der spanische CMS-Anbieter Deneva stellt auf der Euroshop in Düsseldorf die Kollaboration mit Dahua vor, einem chinesischen Hersteller von Videoüberwachungs-Technologie. Dahua integriert die Digital Signage-Software von Deneva in die internen Player seiner neuen LED-Displays. Die Integration ist Teil der Strategie von Dahua, seinen Geschäftbereich Visual Solutions auf den europäischen Markt zu bringen.

Als zusätzlichen Wert fügt diese Integration der Deneva-Software die analytische Technologie der Dahua-Überwachungskameras hinzu, die Daten für verschiedene Anwendungsbereiche liefern soll. Die Kooperation ermöglicht es Deneva, personalisierte Werbeinhalte ausstrahlen zu können, die auf Publikumsmessungen basieren. So lassen sich Kampagnen auf Basis von Geschlecht, Alter, Gesichtsausdruck oder Anzahl der in einem bestimmten Bereich anwesenden Personen entwerfen.

Die Lösungen der beiden Hersteller sind auf der Euroshop, die noch bis zum 2. März in Düsseldorf stattfindet, am Stand E11 von Dahua in Halle 7a zu sehen.