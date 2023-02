Digimago wird auf die Euroshop, die vom 26. Februar bis 2. März 2023 stattfindet, in Düsseldorf das hauseigene Digital Signage-System mitbringen – und es in mehreren Lösungsszenarien anschaulich demonstrieren. Dabei soll das automatisierte Erstellen und Anpassen von Inhalten sowie die Integration in Omnichannel-Strategien im Vordergrund stehen

Mit RFID Place and Learn werden echte, haptische Produkte automatisch erkannt und relevante Merkmale auf dem Screen angezeigt. Dabei werden alle Produktdaten in Echtzeit aus einer Warenwirtschaft geladen. Somit entfällt eine zusätzliche Datenpflege, und alle Informationen sind stets auf dem aktuellen Stand. Die Informationen zu den entsprechenden Produkten können dabei nahtlos in ein Online-Kundenprofil und entsprechende Retailer-Apps übertragen werden.

In Kooperation mit Interactive Scape wird die Digimago-Omnichannel-Technologie auch erstmals in einem Retail-Szenario für die Produkterkennung auf entsprechenden Multitouch-Tischen präsentiert. Auch hier lassen sich die Produktinformationen in Retailer-Apps übertragen.

Für größere Flächen, bei denen Besucher stets mehrere Screens im Blick haben, zeigt Digimago die automatisierte Synchronisierung mehrerer Displays. Animationen mit jeweils unterschiedlichen Botschaften laufen dabei synchron, um ein stimmiges Gesamtbild zu ergeben.

Responsive Digital Signage

Mit Responsive-DS passen sich Inhalte bei Digimago automatisch an die Bildschirmausrichtung und Auflösung an. Durch die Echtzeiterzeugung des Contents kann das System identische Inhalte und Playlisten somit sowohl auf Hoch- , Quer- und Sonderformat-Screens in unterschiedlichen nativen Auflösungen ausspielen.

Mit dem Multitouch-Presenter wird die interaktive Kundenberatung an großformatigen Touchscreens und Multitouch-Tischen gezeigt. Zusammen mit den RFID-Place-and-Learn-Lösungen zur Objekterkennung sollen sich auf diese Weise vielfältige Beratungs- und Präsentationsmöglichkeiten ergeben.

Darüber hinaus präsentiert Digimago die Echtzeit-Verarbeitung von Retail- und Instore-Analytics Daten für Digital-Signage Anwendungen. Zusätzlich zeigt das Unternehmen die Abstimmung von Digital Signage-Content und Audio-Programmen sowie den Einsatz verschiedener Sensorik-, Display- und LED-Technologien. Mit dabei sind außerdem Digimago DS-Media-Player.

Digimago stellt in Düsseldorf in Halle 4, Stand E56, aus.