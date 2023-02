Der Software-Anbieter Dimedis zeigt auf der Euroshop 2023 in Düsseldorf seine neue Retail-Analytics-Plattform inklusive Dashboard-Modul. Außerdem setzt Dimedis den Fokus auf verschiedene Module in Kombination mit seiner Digital Signage-Software Kompas: Retail Media, Lift & Learn, DooH mit programmatischer Anbindung, Connected E-Paper und Audio Strategy.

Die Retail-Plattform soll maßgeschneiderte Lösungen entlang der Customer Journey am POS bieten. Sensorik soll bei der datenschutzkonformen Kundenanalyse helfen. Spezielle Algorithmen und KI-Unterstützung sollen zielgerichtete Werbekampagnen sowie eine erhöhte Kundenaufmerksamkeit und gesteigerten Umsatz bewirken. „Die gute Datenbasis ermöglicht eine optimale Ausspielung über Digital Signage sowie Instore Radio und bietet eine hervorragende Grundlage für die Vermarktung von Retail Media am POS“, sagt Patrick Schröder, Director/Head of Sales Retail bei Dimedis.

Mit dem Modul Programmatic Advertising und der Kompas-Software bietet Dimedis die automatische Aussteuerung von zielgruppenspezifischem Content an verschiedene SSPs. Auf der Euroshop zeigt Dimedis die LED-Billboards seines Partners Projektunion als Beispiel für den Workflow und für die Vorteile des Programmatic-Advertising-Kanals.

Das Retail-Media-Modul in Verbindung mit Kompas soll Marken helfen, ihre Sichtbarkeit am POS zu erhöhen. Indem die Retailer ihren Werbekunden die digitalen POS-Touchpoints partiell und kontrolliert zur Verfügung stellen, können sie zusätzliche Umsätze generieren. Zuletzt präsentiert Dimedis das energiesparende „Connected E-Paper Display“, auf dem sich Digital Signage-Inhalte über die Kompas-Software ausspielen lassen.

Dimedis stellt auf der Euroshop vom 26. Februar bis 2. März in Halle 4 am Stand C46 aus.