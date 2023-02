Der niederländische Software-Anbieter Slimstock zeigt auf der Euroshop 2023 seine Bestandssoftware Slim 4. Diese soll Einzelhändler helfen, ihre Supply Chain zu optimieren. Slim 4 liefert Bedarfsprognosen sowie Analyse- und Simulationsmöglichkeiten. Das Angebot richtet sich besonders an Omnichannel-Player, um kanalübergreifend eine hohe Lieferfähigkeit bei geringen Kapitalbindungskosten zu erreichen.

Die Tools von Slim 4 sollen Einzelhändlern datenbasierte Entscheidungsgrundlagen bieten. Auf der Euroshop zeigt Slimstock, wie Händler einzelne Module optimieren können, vor allem in den Bereichen Sales & Operations und Integrated Business Planning sowie rund um Assortment & Allocation Planning. Für die Weiterentwicklung seiner Lösung steht Slimstock nach eigenen Angaben in Kontakt mit seinen Anwendern: „Viele unserer Einzelhandelskunden sitzen im selben Boot. Inmitten einer Lebenshaltungskostenkrise und sich ständig ändernder Kundenerwartungen arbeiten wir eng mit großen Einzelhändlern wie AS Watson, Carrefour, Rituals und Spar zusammen, um hohe Servicestandards, die ihre Kunden erwarten, zu übertreffen und gleichzeitig die Gewinnmargen zu verbessern“, sagt Peter Bocken, Director Retail bei Slimstock.

Peter Brocken wird sein Wissen auch auf der Connected Retail Stage der Euroshop teilen. Am 28. Februar um 16:20 Uhr zeigt er, wie sich Einzelhändler dank einer optimierten Bestandsstrategie resilient und flexibel am Markt positionieren; und wie sie mithilfe digitaler Tools eine stete Warenverfügbarkeit sicherstellen und Verschwendung eliminieren. Am 1. März um 12 Uhr wird er auf der Retail Technology Stage einen Vortrag über intelligente Technologien halten, die Einzelhändlern zu profitableren Entscheidungen verhelfen und sie dabei unterstützen, eine effiziente Omnichannel-Strategie für ihre Lieferketten zu entwickeln.

Der Stand von Slimstock mit der Nummer A17 befindet sich in Halle 6. Die Connected Retail Stage befindet sich in Halle 6 am Stand I03, die Retail Technology Stage in Halle 6 am Stand I61.