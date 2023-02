Zebra Technologies wird vom 26. Februar bis 2. März auf der Euroshop in Düsseldorf sein neues Konzept, „The Modern Store by Zebra“, in den Mittelpunkt stellen. Dieses soll Einzelhändlern helfen, dringliche Herausforderungen im Geschäftsbetrieb zu meistern. Unter anderem soll es dabei helfen, den Verlust durch Produktabfälle um rund ein Viertel zu reduzieren, die Mitarbeiterfluktuation – um bis zu 8 Prozent – zu senken und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Das Konzept nutzt die Fähigkeiten von mehr als 10.000 Partnern und ergänzende Integrationen von Technologieunternehmen wie Accenture, Microsoft und Google. Somit soll die Lücke zwischen Planung und Ausführung von Arbeits-, Bestands- und Kundenerlebnisplänen geschlossen werden. Eine Modern-Store-Demo wird stündlich auf dem Zebra-Stand zu sehen sein.

Zudem wird Mark Thomson, Director of Retail EMEA von Zebra Technologies, im Rahmen eines Workshops am Sonntag, dem 26. Februar, um 14:20 das Konzept vorstellen.

Vorstellung der globalen Shopper-Studie

In einem zweiten Zebra-Workshop am 27. Februar, ebenfalls um 14:20 Uhr, auf der Retail Technology Stage werden Pedro Roman, Director und Solutions Lead EMEA, und Simon Geisman, Senior Business Consultant, Personal Shopper Solutions and Smartlens, EMEA, die neuesten Untersuchungsergebnisse von Zebra zum Verbraucherverhalten aus der 15. globalen Shopper-Studie vorstellen und erläutern, wie diese Trends den Einzelhändlern den Weg in die Zukunft weisen.

„Kunden geben an, dass sie es vorziehen, ihre Einkäufe im Geschäft so schnell wie möglich zu erledigen und dass sie eine wachsende Affinität für Selbstbedienungstechnologien wie Self-Checkout oder bargeldloses Bezahlen haben“, sagt Pedro Roman. „Die mit Personal besetzten Kassen werden seltener genutzt, während Self-Checkout und mobiles Bezahlen die Geschwindigkeit und den Komfort bieten, den die Kunden erwarten. Mit Lösungen, die den Standort und die Bewegung von Waren in einem Geschäft erfassen und aufzeichnen sowie diese Daten in leicht lesbare, umsetzbare Informationen umwandeln, können Mitarbeiter und ihre Manager mehr mit Kunden interagieren und mehr Zeit für die Arbeit haben.“

Zudem wird das Zebra-Team am Stand A79 in Halle 6 für Gespräche zur Verfügung stehen und eine Reihe von Hardware- und Softwarelösungen vorführen, darunter die KI-Lösung Food Waste Management System für den französischen Lebensmittelhändler Auchan. Diese hilft Auchan-Mitarbeitern dabei, 35 Millionen Lebensmittel vor dem Verderb zu bewahren. Weitere Demonstrationen zeigen Zebras Lösungen unter anderem für personalisiertes Einkaufen, Aufgabenmanagement, RFID, Mitarbeiterkommunikation und Lagerautomatisierung. Etwa zehn Zebra-Partner werden ebenfalls Lösungen am Stand ausstellen.