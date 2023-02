Die Tankstellenkette PM Pfennings Mobility stellt EV-Ladesäulen von Numbat an mehr als 70 Standorten auf. Damit erweitert sich auch das von Goldbach vermarktete DooH-Netz: An den Numbat-Ladesäulen sind zwei 75-Zoll-Screens integriert, auf denen Drittanbieter werben können. 2023 will PM Pfennings bereits einen großen Teil des Rollouts durchführen.

Es sind die ersten DooH-vermarkteten EV-Ladesäulen in Deutschland, die Numbat derzeit mit seinen Partnern aufbaut. Neben PM Pfennings haben auch die LED-Ketten Tegut und Feneberg den Ausbau der Säulen in Auftrag gegeben, der Ende 2022 startete. Als erster Werbetreibender schaltete 2023 bereits Ritter Sport eine Kampagne auf den DooH-Screens (Link zum Artikel).

Durch einen Batteriespeicher lassen sich die EV-Ladesäulen von Numbat auch an Standorten mit Niederspannungsnetz aufstellen. Die Ladeleistung beträgt bis zu 300 Kilowatt. 2023 will Numbat 600 Ladestationen in ganz Deutschland aufstellen.