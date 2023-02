Rittersport Deutschland Erste DooH-Kampagne an EV-Ladesäulen

Rittersport wirbt als erstes Unternehmen auf dem DooH-Netzwerk der Ladensäulen von Numbat. Die Agentur Planus Media erstellte dafür eine Kampagne für das vegane Schokoladensortiment des deutschen Herstellers. Numbat ist der erste Anbieter von EV-Ladesäulen mit integrierten Werbedisplays in Deutschland. Ende 2022 begann der Rollout der ersten Systeme. Vermarkter aller Screens ist Goldbach.

Die EV-Ladesäulen sind mit jeweils zwei 75 Zoll LCD-Screens ausgestattet. Goldbach bietet die Flächen seinen Werbekunden innerhalb seines Mobility Channels an. Im Laufe des Jahres soll das Netzwerk auf bis zu 600 Säulen wachsen. Aktuell stattet Numbat die Supermarkt-Parkplätze der Bio-Einzelhandelskette Feneberg aus. Standorte mit weiteren Partnern sollen in den nächsten Monaten folgen. Neben POS-Standorten sollen auch andere Locations dazukommen, an denen sich das Laden im Alltag integrieren lassen soll.

Claudia Zayer, Managing Director von Goldbach DooH, sagt: „Werbung am POS kombiniert mit der attraktiven Zielgruppe von E-Autofahrern hat uns überzeugt. Wir erweitern damit unser Portfolio um einen innovativen und derzeit in Deutschland einzigartigen Werbeträger rund um den POS.“ Sie freue sich über das positive Feedback aus dem Markt und sei sich sicher, dass die EV-Ladesäulen ein attraktives Angebot für Goldbach-Kunden schaffe.

Rittersport will sich mit seiner Kampagne in Sachen Nachhaltigkeit positionieren. Laut Marketing-Leiterin Michaela Holzäpfel habe sich die Marke deshalb entschlossen, die aktuelle Vegan-Kampagne auf die Ladesäulen-Screens zu erweitern und damit die Aufbauphase zu unterstützen.