Sony präsentierte auf der ISE 2023 zwei 4K-PTZ-Kameras mit integrierter KI-Analyse: Die Modelle SRG-A40 und SRG-A12 fokussieren die Referierenden und verfolgen sie automatisch, dank der neuen PTZ-Framing-Technologie und mehrerer Auto-Framing-Optionen. Sie sind für den Einsatz in Bildungseinrichtungen, in Unternehmen, in der Sicherheitstechnik und in der Medizin entwickelt, eignen sich aber auch im Rundfunk, für Live-Events oder kirchliche Einrichtungen.

Die automatische PTZ-Framing-Technologie mit KI-Analysen soll Benutzerfreundlichkeit und Produktivität verbessern. Mir den verschiedenen Auto-Framing-Aufnahmewinkel lassen sich sowohl Nahaufnahmen, Aufnahmen des Oberkörpers oder des ganzen Körpers erstellen. Im Automatikmodus kommen unterschiedliche Erkennungstechnologien zum Einsatz; sogar maskierte Gesichter soll sie erkennen. Neu ist auch die Kontrollleuchte an beiden Modellen, die anzeigt, ob die Kamera aktiviert ist und die Bewegungen verfolgt.

Beide Modelle sind mit einem Exmor-R-CMOS-Sensor ausgestattet. Dieser unterstützt 4K 30p und Full HD 60p. Die SRG-A40 bietet eine Clear-Image-Zoom-Technologie, die den optischen Zoom digital von 20- auf 30-fach in 4K oder 40-fach in Full HD verdoppelt. Die SRG-A12 bietet einen bis zu 12-fachen Zoom. Im Telekonverter-Modus kann die SRG-A40 den Zoom auf das 80-fache und die SRG-A12 auf das 24-fache erweitern. Der Tag- und der Nachtmodus sollen die Aufnahmen bei Helligkeit und Schatten optimieren.

Die neuen Modelle bieten 3G-SDI-, HDMI- und IP-Konnektivität und lassen sich über Visca/Visca over IP fernsteuern. Die SRG-A40 und die SRG-A12 verfügen außerdem über Power over Ethernet Plus Plus (PoE++). Damit sollen sie sich einfach in bestehende Umgebungen integrieren lassen, ohne separates Stromkabel. Video-Streaming wird durch das SRT-Protokoll (Security Reliable Transport) unterstützt, die Remote-Anzeige durch das RTSP-Protokoll (Real Time Streaming Protocol).

Sony wird die SRG-A40 und die SRG-A12 voraussichtlich im Sommer 2023 auf den Markt bringen. Der Listenpreis beträgt 4.300 Euro für die SRG-A40 und 3.600 Euro für die SRG-A12.