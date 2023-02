Auf der ISE waren Virtual Production Studios an den Ständen der großen LED-Hersteller kaum zu übersehen. Selbst LG Electronics präsentierte ein virtuelles Studio mit großflächiger LED an den Wänden und am Boden. Technisch ermöglicht werden Virtual Production Studios nicht nur durch massenhaft LED und Kameratracking-Lösungen, sondern insbesondere durch die 3D-Entwicklungsumgebung Unreal Engine. Die 3D-Plattform stammt von Epic Games und wird weltweit für Spielentwicklung eingesetzt. Der Gaming-Hit Fortnite wurde komplett mit der Unreal-Engine entwickelt.

invidis sprach mit BK Johannessen, Unreal Engine Business Director für Broadcast und Live Events, auf der ISE über Use Cases für die Unreal Engine in der virtuellen Produktion und wie diese Plattform hilft, die Produktion von Inhalten zu „demokratisieren“. BK Johannessen erklärt im invidisXworld Studio, was es benötigt, virtuelle Welten für Corporate und Studioproduktionen zu erschaffen, wie ein Ökosystem entsteht, um eine Basis für kreative Möglichkeiten in verschiedenen Anwendungen von Sport bis Automotive zu schaffen, und wie virtuelle Räume unsere Sehgewohnheiten über Spiele wie Fortnite und das Metaverse hinaus verändern.