Seit März 2023 ist Tizian Hosch bei Hygh als Head of Programmatic tätig. Damit stärkt der Außenwerber weiter sein programmatisches Portfolio, das er Schritt um Schritt ausbauen will. Hierfür wurde mit Tizian Hosch ein zentraler Ansprechpartner für das Thema installiert. „Programmatic Advertising ist die Zukunft der digitalen Werbung. Es ermöglicht die automatisierte Buchung von Digital-out-of-Home-Inventaren, optimiert diese und schafft Wachstumspotenziale für Publisher und messbare Kanäle für unsere Werbetreibenden“, kommentiert der neue Head of Programmatic. Tizian Hosch kommt von areasolutions, wo er als Manager DooH tätig war.

Ausbau von Programmatic

Die neue Personalie ergänzt die Aktivitäten rund um Programmatic. Seit März kooperiert Hygh zudem mit Hivestack. Somit sind die mehr als 1.800 Hygh-Displays jetzt über die Hivestack-DSP buchbar. Dadurch ermöglicht Hygh seinen Kunden weitere Targetingmöglichkeiten auf SSP-Seite, wie zum Beispiel die Ausspielung nach verschiedenen Wettergegebenheiten oder Geo-Locations.

Zudem wird Hygh, auf der D3con 2023, der Konferenz zum Thema Programmatic Advertising am 21. und 22. März in Hamburg, präsent sein. Das Unternehmen ist Sponsor des Speaker Dinners und wird an beiden Veranstaltungstagen in der Hygh-Lounge, direkt vor der Main Stage, vor Ort sein.