Sensei, portugiesischer Anbieter einer Technologie für autonome Stores, bringt einen Show-Supermarkt nach Lissabon. Die 500 Quadratmeter große Filiale „der Dojo“ soll Retailern als Anschauungsobjekt dienen, denn Sensei will reguläre Märkte von bis zu 1.500 Quadratmetern auf autonome Stores umrüsten. Außerdem will Sensei auf dieser Fläche neue Technologien testen. Der Anbieter öffnete den Dojo in Zusammenarbeit mit Hewlett Packard Enterprise (HPE). Zur Eröffnung kam unter anderem Carlos Moedas, der Bürgermeister von Lissabon. Der Öffentlichkeit bleibt der Dojo verschlossen.

Die wichtigste Neuerung, die Sensei im Dojo zeigt, sind die Bedientheken für Backwaren, Fleischwaren und Fisch. Auch einen Kaffee- und Saftautomat zur Selbstbedienung stellt Sensei hier vor. Zu den neuen Funktionen gehören des weiteren ein torloser Ein- und Ausgang und ein automatisches Kartenzahlungsterminal, das die Einkäufe am Ende des Geschäfts in Echtzeit anzeigt. Damit müssen sich die Kunden nicht, wie sonst üblich, in einer App anmelden.

Die Technologie von Sensei erfasst alle ausgewählten Produkte automatisch, mithilfe einer Mischung aus Kameras, Sensoren und KI-Algorithmen. Um sicherzustellen, dass die KI-Modelle große Datenmengen schnell verarbeiten können, ist der Dojo ist mit Proliant-Servern von HPE ausgestattet. Neben dem nahtlosen Einkaufserlebnis, sammelt die Technologie auch Einkaufsdaten, mit denen der Retailer seine Abläufe optimieren kann.