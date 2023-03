Während in den USA mit Silicon Valley Bank und Signature Bank zwei Regionalbanken zwangsgeschlossen wurde und First Republic vom Wettbewerb gestützt wurde, hat sich der Markt in Europa auf die angeschlagene Großbank Credit Suisse gestürzt. Über das Wochenende verhandeln die Schweizer Finanzaufsichtsbehörden über eine Zwangsehe mit der UBS – dem Schweizer Marktführer. Es ist sehr wahrscheinlich das zum Börsenbeginn am Montag die Verschmelzung der beiden Institute beschlossen ist und es damit nur noch eine Großbank in der Schweiz gibt.

Während die UBS unbestritten kommerziell erfolgreicher ist, ist beim Filialkonzept und Digital Signage Credit Suisse führend. invidis war mit dem Team vor Ort in Zürich um Credit Suisse in der Filiale zu erleben. Ein Erfahrungsbericht.

Liste der systemkritischen Banken (Too Big to Fail)

Quelle: G-SIBs / November 2022

5 (3.5%) (Empty) 4 (2.5%) JP Morgan Chase (US) 3 (2.0%) Bank of America (US)

Citigroup (US)

HSBC (HK) 2 (1.5%) Bank of China (CN)

Barclays (UK)

BNP Paribas (FR)

Deutsche Bank (DE)

Goldman Sachs (US)

Industrial and Commercial Bank of China (CN)

Mitsubishi UFJ FG (JP) 1 (1.0%)