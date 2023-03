Samsung zeigt auf der British Educational Training and Technology (Bett) 2023 in London, mit 30.000 Fachbesuchern die weltweit größte Messe für Bildungstechnologie, ein neues interaktives Touchdisplay mit verbesserten Funktionen und einer dezidierten Softwarelösung.

Das neue Samsung Interactive Display mit Android, Modellname WAC, soll das Angebot über die Tizen OS Flip- und Flip-Pro-Modelle hinaus ergänzen. Das laut Samsung einfach zu bedienende Display ermöglicht es Lehrern, in gewohnter Android-Umgebung zu arbeiten, die Benutzeroberfläche anzupassen und mehrere Displays gleichzeitig zu nutzen.

Die WAC-Serie wird analog zu Flip und Flip Pro als 65“-, 75“- und 86“-Display mit 20 Infrarottouchpunkten verfügbar sein. Die Konnektivität umfasst auch einen 3-in-1-USB-C-Anschluss am unteren Displayrand, der eine Displayverbindung, Touch-Steuerung und das Aufladen externer Geräte bis maximal 65 Watt ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht die HDMI-Ausgangsfunktion Lehrkräften die gemeinsame Nutzung von Inhalten auf einem größeren Bildschirm, was besonders in einem Hörsaal nützlich ist.

Einsatz von Whiteboard möglich

Mit der Device Management Solution (DMS) für die WAC-Serie können Benutzer das Display im Klassenzimmer gleichzeitig überwachen und fernsteuern. Die DMS bietet auch eine Alarmfunktion, die im Notfall kollektiv Warnmeldungen an den Bildschirm sendet.

Die ursprünglich auf dem Samsung Flip (Modellname: WMB, WMA, WMR) verfügbare Samsung Whiteboard App wird auch mit dem WAC-Modell kompatibel sein. Die Softwarelösung unterstützt Lehrkräfte bei der Verbindung mit Geräten mit Windows-Betriebssystem, so dass auch nach dem Anschluss eines PCs an das Display nahtlos und in Echtzeit über die Inhalte auf dem PC geschrieben werden kann, wodurch ein dynamisches Unterrichtserlebnis entsteht. Darüber hinaus ist es einfach, Inhalte und Dokumente zu speichern und freizugeben sowie Anmerkungen zu den angezeigten Inhalten in Echtzeit zu machen, sogar während einer Videokonferenz.

Zur Verfügbarkeit in der DACH-Region sind noch keine Informationen veröffentlicht.