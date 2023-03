Der Chemie-Konzern Dupont stellt seine Produktionsplanung in einem nordamerikanischen Werk um: In der Tintenfabrik in Fort Madison, Iowa, verfolgte man die Tintenchargen bis vor kurzem noch manuell, mit einer Mischung aus Excel-Tabelle und einem Whiteboard im Konferenzraum. Jetzt wechselte Dupont auf ein interaktives System. Dafür nutzt der Hersteller Collaboration-Displays der E-Serie von Avocor.

Die Produktion im Werk Fort Madison konzentriert sich auf die Herstellung der wasserbasierten Dupont-Artistri-Druckfarben für verschiedene Digitaldruckmärkte. Aufgrund einer kürzlich erfolgten Kapazitätserweiterung musste das Werk in bestimmten Bereichen die Effizienz der Workflows steigern. Über die Touchdisplays können die Techniker nun Produktionspläne aktualisieren und den Status ändern. Diese neue Routine soll Informationen besser verfügbar machen und Doppelarbeit vermeiden.

Insgesamt gibt es sechs Plantafeln. James Arney, Design Consultant bei der IT-Beratung CTI, betreut den Kunden Dupont. „Ich habe in den letzten zwei Jahren an Projekten für Dupont gearbeitet und wurde von der AV/IT-Abteilung kontaktiert, als sie nach Touchscreen-Displays für einige ihrer kleineren Konferenzräume suchten“, sagt er. Aufgrund seiner Erfahrung mit Avocor hat er das AVE-6530-Display empfohlen.

Shawnna R. Maupin, Master Scheduler Electronics & Industrial bei Dupont, sagt: „Die Umstellung von einem manuellen Excel-basierten System auf ein interaktives Touchscreen-Konzept hat unseren Zugang zu Informationen verbessert und die allgemeine Effizienz gesteigert.“ Die Bedienung des Displays sei sehr intuitiv, sodass die Mitarbeiter sie nach einer kleinen Schulung nutzen konnten.