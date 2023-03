Im neuen Terminal 1 des Flughafens in Jeddah, setzt JCDecaux ATA ausschließlich auf Display-basierte DooH-Netzwerke. Insgesamt 82 Screens befinden sich im weitläufigen Terminal – 85“ Stelen an hochfrequenten Locations wie Check-in und rund um die Passagierkontrollen sowie aufgeständerte 55“ entlang der Laufwege im weitverzweigten Terminal.

Die aufgeständerten Displays – ein Standard JCDecaux DooH-Touchpoint an Flughäfen weltweit – erreichen doppelseitig und in Reihe aufgestellt am besten die Aufmerksamkeit der Reisenden. JCDecaux setzt dabei auf Wiederholung – sodass Reisende einige Dutzendmal mit jedem Spot in Kontakt kommt.

Auffällig ist in Saudi Arabien, dass es im Gegensatz zu Dubai (UAE) und Doha (Qatar) an den großen Airports bisher an großformatigen LED-Sonderflächen fehlt. Aber mit der Öffnung des Königreichs für westliche Touristen wird sich der Passagiermix in den kommenden Jahren verändern. Und damit auch das DooH-Werbeangebot für Marken, Duty Free & Co.