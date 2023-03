Wichtiger Zuwachs für das Institute for Digital Out of Home Media (IDOOH): Ab sofort ist auch WallDecaux Mitglied des vor einem Jahr gegründeten Verbands für Digital-out-of-Home. Damit sind die bedeutendsten Vertreter der deutschen DooH-Branche unter dem Dach des IDOOH vereint.

Das IDOOH wurde vor rund einem Jahr vom Digital Media Institute (DMI), Goldbach und Ströer gegründet mit dem Ziel, den DooH-Markt zu stärken und weiter zu entwickeln. Als wichtiger Meilenstein wurde kürzlich mit der „IDOOH Public & Private Screens (P&PS)“ die erste gemeinsame, für alle DooH-Werbeträger indoor gültige Reichweitenstudie veröffentlicht. Des Weiteren stehen die Etablierung von Standards sowie umfassende Forschungsarbeiten zu Zukunftsthemen der Werbung auf digitalen Medien auf dem Programm.

Mit Wall Decaux hat das IDOOH nun einen weiteren starken Partner an der Seite, der nicht nur sein breites Know-how im Bereich Digital Out of Home, sondern auch die internationalen Erfahrungen des Mutter-Konzerns und weltweiten Marktführers JC Decaux einbringen kann. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist mit seinen analogen und digitalen Werbeflächen in mehr als 20 deutschen Großstädten präsent und bildet aktuell die Nummer 2 im deutschen Out-of-Home-Markt.

Andreas Prasse, Geschäftsführer von WallDecaux: „Als der Digital-Out-of-Home-Premium-Anbieter Deutschlands freuen wir uns, dem IDOOH als Kooperationspartner beizutreten. DOOH und PDOOH sind die Wachstumstreiber unserer Branche. Es gilt nun, gemeinsam den Standard für digitale Leistungswerte im OOH-Bereich zu entwickeln und dabei die unterschiedlichen Perzeptionssituationen der Screens zu berücksichtigen. Wir freuen uns auch, unsere internationale Expertise in die jeweiligen Fachgremien einzubringen.“

„Wir freuen uns über einen neuen starken Partner, der das IDOOH mit Expertise und Engagement bereichern wird“, erklärt Frank Goldberg, Geschäftsführer des IDOOH. „Damit sind mit knapp 50 Unternehmen nun alle namhaften Player der Branche im IDOOH vertreten. Mit WallDecaux haben wir schon seit der Gründung des IDOOH eng zusammengearbeitet. Diese Zusammenarbeit wollen wir in diesem Jahr weiter vertiefen.“