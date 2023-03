Der DSS Europe findet auch in diesem Jahr wieder im Hilton Munich Airport vom 5. bis 6. Juli statt. Zur führenden Digital Signage-Strategiekonferenz weltweit kommen regelmäßig mehr als 500 Teilnehmer aus der ganzen Welt. In diesem Jahr dreht sich die Zwei-Tageskonferenz rund um das Thema „Engaging Experiences – Concepts, Content and Creations“.

DSS Europe 2023 Zimmerkontigent