Ctouch kündigt den Nachfolger seines interaktiven Education-Panels Riva an. Das Riva 2 wird in zwei Modellen erhältlich sein: das R2 mit voller Ausstattung und das kostengünstigere D2. Beide sollen noch in der ersten Hälfte des Jahres auf den Markt kommen.

Beide Modelle lassen sich als Whiteboard verwenden. Dabei kommt die Zero-Air-Gap- und Truebeam-Touch-Technologie zum Einsatz. Der Touchscreen erfasst bis zu 40 Touch-Punkte gleichzeitig. Riva 2 unterstützt laut Ctouch alle Arten von Lehrprogrammen. Ctouch liefert die Panels mit aktiviertem Energiesparmodus. Im Lieferumfang jedes Modells ist die Volllizenz für E-Share enthalten. E-Share ermöglicht es den Schülern, ihre Endgeräte mit dem Betriebssystem ihrer Wahl drahtlos mit dem Touchscreen zu verbinden.

Das Riva R2 läuft auf Android 12. Es verfügt über JBL-Lautsprecher mit 80 Watt, eine intelligente Ein- und Ausschaltfunktion und optionale Sicherheitsmodule. R2 kommt in den Größen 55, 65, 75 und 86 Zoll. Das kostengünstigere D2 läuft auf Android 11 und hat eine Lautsprecherleistung von 50 Watt.

Touchscreen-Service im Abo

Ctouch bietet den Kunden optional ein Service-Programm für die Touchscreen-Nutzung. Das „Heartbeat As-A-Service Programm“ umfasst lebenslange Sicherheits- und Funktionsupdates sowie den Zugang zu Fernverwaltungstools und Schulungen. Touchscreens, die an dem Programm teilnehmen, werden am Ende ihrer Lebensdauer wiederverwendet. Ein Jahr dieses Services ist beim Kauf kostenlos dabei.