Ladenbau-Regalsysteme sind ideal für Digital Signage Integration – nirgendwo sind Waren und Kommunikationsplattform näher beieinander als im Verkaufsregal. Bisher setzen Handelsunternehmen und Brands in der Regel auf LCD-Displays in verschiedenen Formen und Größen. Ob im Standard-Formfaktor 16:9 oder als Shelf-Edge LCD-Leisten an der Regalkante. Weitaus seltener sind kleinteilige Digital Signage Integrationen auf Direct View LED-Basis.

Footlocker und Adidas zeigen in der saudi-arabischen Hauptstadt Riyadh Digital Signage Best Practice mit kleinen LED-Screens die sich harmonisch in das Regalsystem integrieren. Unsere Aufmerksamkeit haben insbesondere die quadratischen Module geweckt, die anders als 16:9 Standard-Displays optisch aus der Reihe fallen.

Gut realisiert wurde die unsichtbare Befestigung und Kabelführung am hinterleuchteten Gittersystem des Retailsystems. Wie komplex es hinter dem Regal mit Videocontroller & Co aussieht, konnten wir nicht überprüfen. Aber was bei Digital Signage zählt ist der visuelle Eindruck beim Verbraucher – und der ist technisch überzeugend realisiert. Die LED-Module sind mit einem Metallrahmen vor Beschädigungen geschützt und verfügen über eine versiegelte Oberfläche.

Die DV-LED Module sind hochauflösend mit guter Bildqualität die ab einem halben Meter Abstand nicht zu pixelig wirken. Systembedingt kann LED nicht mit der Auflösung von LCD-Displays mithalten. Aber wenn das Content-Konzept auf feine Details wie Text verzichtet, sind quadratische LED-Module eine attraktive Alternative die aus dem 16:9 Standard ausbrechen.

Überaus ärgerlich ist nur das der Content – wie so oft in der Region Middle East – nicht auf die Auflösung / Aspect Ration angepasst wurde. Ein Ärgernis für Digital Signage Experten auf das wir bei jeder zweiten Retail Installation in der Region stoßen.

Zusätzlich zu den LED-Elementen zwischen der Warenpräsentation integrierten Adidas und Footlocker auch einen vertikalen LED-Ticker in das System. Im Gegensatz zu den Promotion Displays wurde das LED-Laufband bündig in die Rückwand des Retailsystems integriert.