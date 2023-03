Rewe eröffnet mit der Fritz Nahkauf Box in Moritzburg, Sachsen, die dritte Filiale seines neuen autonomen Store-Konzepts. Die Nahkauf Box ist unbemannt und 24/7 geöffnet – im Gegensatz zur Josef-Filiale in Bayern, die das Sonntags- und Feiertagsgebot einhalten muss. Rewe hatte den Store in Bayern im März 2022 als Testkonzept eingeführt, das die ländliche Versorgung sichern soll.

Ganze 8.000 unterversorgte Regionen gibt es nach Angaben von Rewe in Deutschland. Hier sieht Rewe großes Potenzial für seine automatisierte Store-Lösung, in der Kunden mit Self-Scanning einkaufen können. Diese konkurriert mit den Smart Stores anderer Einzelhandelsketten. Die meisten Standorte in Deutschland hat aktuell der Franchisegeber Tante M mit 37 Filialen, gefolgt von Tegut mit 27 Teo-Stores. Eine Übersicht über alle 77 Smart Stores gibt die Hochschule DHBW auf ihrem Handelsblog.