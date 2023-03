Die TX Group und ihre Tochtergesellschaft, die Goldbach Group, haben am 22. Dezember 2022 die Übernahme von Clear Channel Schweiz angekündigt. Mittlerweile sind alle Vollzugsbestimmungen erfüllt und das Closing erfolgt per 31. März 2023. In diesem Zusammenhang werden auch die restlichen Anteile der Minderheitsaktionären von Neo Advertising übernommen.

Die Verantwortung für die Out of Home Aktivitäten bleibt beim bisherigen CEO von Clear Channel Schweiz, Christoph Marty, der mit Vollzug der Übernahme von Clear Channel Schweiz die Verantwortung für die Out of Home Aktivitäten des Segments Goldbach übernimmt. Der Verwaltungsrat der Goldbach Group hat diese Wahl bestätigt. Christian Vaglio-Giors, bisheriger CEO und Gründer von Neo Advertising, wird als Berater von Christoph Marty und, nach einer internen Reorganisation, als Verwaltungsrat tätig sein.

Die Transaktion geht nun in die Integrationsphase inklusive einer neuen Organisation und eines neuen abgestimmten Angebots. Goldbach-Kunden soll so schnell wie möglich das gemeinsame Inventar über eine Buchung ermöglicht werden. Für die Partner, Kunden und die Mitarbeitenden der beiden Unternehmen ändert sich vorerst nichts.